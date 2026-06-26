"Златната топка" избухна с хеттрик за Франция

ЕПА/БГНЕС Усман Дембеле тъкмо е преброил с пръсти до три, след като е оформил хеттрика си във вратата на Норвегия.

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле изигра най-силния си мач с националния екип на Франция и отбеляза три гола за победата с 4:1 над Норвегия в последния мач от група I на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Нападателят на "Пари Сен Жермен" наниза хеттрик още през първия половин час, вкарвайки три пъти в разстояние на 25 минути - в 7-ата, 20-ата и 32-рата.

При това всички попадения на Дембеле дойдоха на практика по един и същи начин. Той получи топката на дясното крило, напредна към вътрешността на терена и стреля точно във вратата на скандинавците - веднъж с десния и два пъти с левия крак.

Това е първият хеттрик на световно първенство, отбелязан още през първото полувреме, след предишното домакинство на САЩ - на Мондиал 1994. Тогава руснакът Олег Саленко влезе в историята като най-резултатния футболист в един мач от шампионат на планетата с пет попадения за успеха с 6:1 над Камерун - три преди почивката и две през втората част.

OUSMANE DEMBELE, WOW 🤩🇫🇷



The Ballon d'Or holder scores the first World Cup hat-trick in the first-half of a match since 1994! 🔥 pic.twitter.com/uvNwwV6gnU — BBC Sport (@BBCSport) 26 юни 2026 г.

Сега Дембеле спря "само" на три, тъй като в средата на второто полувреме беше сменен от помощник треньора Ги Стефан. Асистентът в екипа на "петлите" води отбора в този мач заради временното отсъствие на селекционера Дидие Дешан, прибрал се у дома за погребението на майка си.

Четвъртото попадение за французите отбеляза друг от звездното нападение на ПСЖ - Дезире Дуе, оформяйки крайния резултат в добавеното време на мача на ст. "Джилет" във Фоксбъро край Бостън. Капитанът Килиан Мбапе пък за първи път от началото на Мондиал 2026 пропусна да се разпише, удряйки греда в самото начало на двубоя.

Въпреки че излязоха с резервния си отбор, норвежците два пъти бяха близо до това да създадат интрига. Първо Тело Осгор намали резултата на 1:2 с гол в 21-вата минута - само 60 секунди след второто попадение на Дембеле. А пет минути след началото на втората част "викингите" получиха дузпа и можеше още веднъж да свият пасива си до минимум, но Йорген Странд Ларсен пропусна от 11 метра, стреляйки слабо в посоката, в която плонжира Майк Менян.

И двата отбора си бяха предварително гарантирали класиране за 1/16-финалите, а сега стана ясно, че Франция отива там като първи в класирането, а Норвегия - като втори. Скандинавците дори вече знаят съперника си на старта на елиминациите - Кот д`Ивоар, като победителят от този двубой ще играе на 1/8-финал срещу Бразилия или Япония.

В другия двубой от заключителния кръг в потока тази вечер Сенегал разби останалия с 10 души Ирак с 5:0 и даде заявка да попадне сред осемте най-добри трети отбора, които ще продължат в Топ 32.