Сензацията Кабо Верде е на 1/16-финал срещу шампиона Аржентина

Сензационният герой на груповата фаза - отборът на Кабо Верде, се класира за 1/16-финалите на Мондиал 2026. След две вдъхновяващи представяния срещу два бивши световни шампиона - Испания и Уругвай, "сините акули" успяха при дебюта си да пробият до елиминациите и там ще срещнат настоящия световен първенец Аржентина.

Африканската островна нация, третата най-малка, играла някога на мондиал, стартира с геройска съпротива срещу еврошампиона Испания и го удържа до 0:0 след поредица смайващи спасявания на 40-годишния вратар Возиня в мача между 64-ия и 3-ия в световната ранглиста. Възходът бе затвърден с 2:2 срещу Уругвай - отбор, който пък е с 56 позиции по-напред в класацията.

А тази нощ островите Зелени нос стигнаха до жизненоважното 0:0 срещу Саудитска Арабия, което им осигури нереално изглеждащото преди началото на турнира второ място в гр.H. При това този път "сините акули", за които титуляр бе футболистът на "Лудогорец" Дерой Дуарте, въобще не се бранеха геройски. Те владееха повече време топката, отправиха повече удари 13 (2 в очертанията) срещу 7 (3 в очертанията) на арабите, изпълниха и повече ъглови удари (4:2), но нямаха късмета да отбележат. И все пак Кабо Верде проби напред без загубен мач и продължава да мечтае. А след равенството Дуарте получи наградата "Играч на мача".

Същевременно Испания победи с 1:0 Уругвай в другия мач в гр.H и отпрати двукратните световни шампиони у дома. Гола вкара Алекс Баена, с "любезното" съдействие на вратаря Фернандо Муслера, който отрази кьопаво удара на Баена и топката се търкулна зад него му във вратата.

Така Уругвай завърши трети с едва 2 точки и остана извън първите 8 отбора с най-добри показатели от заели трето място в групите си. Испания пък си подсигури първото място и избегна мач още на 1/16-финал срещу Аржентина.

Една от най-големите драми на световното първенство се разигра в последния кръг на гр.G. На стадиона в Сиатъл Египет и Иран изцедиха докрай емоциите и на своите, и на неутралните фенове в мач, който трябваше да определи кой ще завърши втори и ще продължи със сигурност на 1/16-финалите.

Египет поведе с гол на Махмуд Сабер още в 5-ата мин. Малко след това звездата на Иран Мехди Тареми пропусна дузпа, но отборът все пак стигна до равенството в 14-ата мин., когато реализира Рамин Резаеян.

Този резултат устройваше египтяните и те позатвориха играта, макар да създадоха някои опасни ситуации. По-активни бяха иранците, а истинската драма дойде в добавеното време. В третата му минута, след центриране и разбъркване в наказателното поле, Кализадех вкара отблизо за пълен обрат, пращащ Иран в елиминациите. Но VAR изчисли, че дясната китка на иранския №4 е била в положение на засада. Въпреки това иранците продължиха да налитат и пропуснаха още две чисти положения, като буквално в последните секунди Саид Езатолахи уцели напречната греда.

Така Египет завърши втори в групата и ще играе на 1/16-финал с Австралия на 3 юли в Арлингтън. Иран пък все още има сериозен шанс за продължи като един от осемте трети отбора с най-добри показатели, тъй като е с 3 т. и 3-3 голова разлика и заема 6-о място в тази класация. До края Иран може да бъде изпреварен само от Хърватия, ДР Конго и Алжир, които играят съответно с Гана, Узбекистан и Австрия.

В тази група белгийците най-сетне успяха да вкарат гол на това световно първенство, след като направиха преди това 1:1 с Египет (автогол на Хани) и 0:0 с Иран. "Червените дяволи" разгровиха с 5:1 аутсайдера Нова Зеландия и си осигуриха първото място пред египяните по голова разлика, което ги прати на елиминации в горната част на схемата. Там съперникът им все още не е определен, като ще бъде третият отбор от групи A, I или J.