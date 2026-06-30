Германия и Нидерландия си заминаха безславно от Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Обезумели от щастие, футболистите на Парагвай се втурват към центъра да празнуват отстраняването на Германия след последната дузпа, вкарана от Хосе Канале

Четирикратният световен шампион Германия и трикратният финалист Нидерландия си събират скоропостижно багажа и напускат Мондиал 2026. Бундестимът бе отстранен сензационно от Парагвай, а "лалетата" - от Мароко, още в първата елиминационна фаза - 1/16-финалите.

Южноамериканците се бранеха геройски почти цял мач и в 30-те минути на продълженията срещу Германия, за да ликуват в крайна сметка след дузпи. Двубоят във Фоксбъро, на 35 км от Бостън, премина изцяло под доминацията на "маншафта", но мачът завърши 1:1 в редовното време. Съставът на треньора Юлиан Нагелсман владееше топката в 75% от времето, подложи на безмилостна канонада от 21 удара вратата на Орландо Хил, който спаси 6 от 7-те удара в очертанията. Футболистите на Германия изпълниха 16 корнера срещу едва 6 на противника, а отделно центрираха още 10 пъти в наказателното поле, но безрезултатно.

Още с първия си точен удар (общо 3 в мача) Парагвай откри резултата в 42-рата мин. Тогава Матиас Галарса центрира отдясно и Хулио Енсисо засече с глава топката във вратата на Мануел Нойер. Оттам-нататък Парагвай се прибра отзад да брани резултата и забърка як "бетон", в който се разбиваха атаките на Германия. Единственият момент, в който той се пропука бе в 54-тата мин., когато Флориан Вирц центрира и Кай Хаверц отклони с глава топката в мрежата.

Бундестимът бе съпътстван и от малшанс, защото Хаверц два пъти имаше шанс да стреля отблизо, но вратарят Хил спасяваше. Върхът на неблагополучията за Германия бе достигнат в 12-ата минута на продълженията. Тогава след ъглов удар Джонатан Та прониза вратата на Парагвай след удар с глава, но VAR съдиите прецениха, че има нередност и извикаха главния рефер Джалал Джайед да види повторението. Мароканецът отсъди, че при центрирането Валдемар Антон е направил непозволен заслон на вратаря Хил и голът бе отменен.

Това предопредели и останалата част от продълженията, в които германците все повече се обезверяваха, а парагвайците се вдъхновяваха. При дузпите драмата бе пълна. Парагвай стигна до два поредни "мачбола" след пропуски на Кай Хаверц и Ник Волтемаде. Но пък последните два южноамерикански удара от 11 м - на Антонио Санабрия (аут) и на Фабиан Валбуена (спасен от Нойер) изравниха везните до 3:3. В допълнителните дузпи Джонатан Та пропусна за Германия, а защитникът Хосе Канале не трепна и хвърли цял Парагвай в еуфория.

Това бе едва първият път, в който Германия губи мач на световно първенство след изпълнения на дузпи. Четирикратните световни шампиони, които тръгнаха с голямата кошница за Мондиал 2026 претърпяха второ поредно поражение от южноамерикански тим, след като в последния мач от груповата фаза допуснаха обрат до 1:2 срещу Еквадор. А в горната част на схемата на елиминациите доста се разчисти пътят към 1/2-финалите на Франция, която ще играе срещу Швеция, за да се класира за мач срещу Парагвай.

А известната сентенция на Гари Линекер: "Футболът е проста игра: 22-ма гонят топката 90 минути и накрая германците печелят", вече има добавка: "освен, ако Парагвай не ги победи с дузпи"...

Още следващият 1/16-финал предложи същата драма, от която за пореден път в своята футболна история потърпевш се оказа отборът на Нидерландия. Селекцията на Роналд Куман спази черната традиция "оранжевите" да отпадат, когато се стигне до изпълнение на дузпи. За последно това се случи на 1/4-финала на Мондиал 2022 срещу Аржентина, която после взе титлата - днес стана същото и срещу Мароко.

В двубоя на стадиона в Гуадалупе всъщност "атласките лъвове" имаха превъзходство и можеха да решат всичко още в редовното време. Мароканците стреляха 11 пъти към вратата (5 пъти точно) на Нидерландия срещу 6 (2) на съперника, като Ашраф Хакими уцели и напречната греда. Герой за "лалетата" стана техният вратар Вербрюген, който спаси с котешки рефлекс три удара от непосредствена близост.

Герой можеще да стане и Коди Гакпо, защото, противно на развитието на мача, Нидерландия откри с негово попадение. В 72-рата мин. звездата на "Ливърпул" се възползва от единствената грешка в защита на мароканците и отбеляза отблизо за 1:0.

Четвъртите от Мондиал 2022 се хвърлиха в неспирни атаки и в крайна сметка успяха да изравнят в 90+1 мин., когато капитанът на Нидерландия Върджил ван Дайк не се ориентира при центриране, защитникът Иса Диоп го надскочи и с глава изравни.

В последвалите продължения, освен едно от фамозните спасявания на Вербрюген, нямаше нищо съществено и се стигна до дузпи. При тях Мароко изпусна още първия удар, защото Ел Айнауи уцели левия стълб на вратата. Но малко по-късно Клуиверт направи същото, а след него Тимбер прати топката в аут. Ашраф Хакими обаче не успя да реши мача и за втори път в мача уцели греда, с което резултатът отново се изравни - 2:2. При последните дузпи шутът на Съмървил бе спасен от мароканския вратар Боно, докато играещият в нидерландския шампион ПСВ "Айндховен" Исмаел Сайбари бе точен и прати Мароко на 1/8-финал срещу Канада.