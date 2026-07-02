МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 22, РЕЗУЛТАТИ И СХЕМА (видео репортажи)

ЧЕТВЪРТЪК, 2 ЮЛИ

1/16-ФИНАЛИ

ИСПАНИЯ - АВСТРИЯ 3:0

(Оярсабал 37, 89, Поро 66)

ПОРТУГАЛИЯ - ХЪРВАТИЯ 02:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

ШВЕЙЦАРИЯ - АЛЖИР 06:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Лионел Меси (Аржентина), Килиан Мбапе (Франция);

5 гола: Ерлинг Холанд (Норвегия), Хари Кейн (Англия);

4 гола: Винисиус Жуниор (Бразилия), Усман Дембеле (Франция), Исмаила Сар (Сенегал), Микел Оярсабал (Испания);

3 гола: Джонатан Дейвид (Канада), Дениз Ундав, Кай Хаверц (Германия), Йохан Манзамби (Швейцария), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня (Бразилия), Брайън Броби, Коди Гакпо (Нидерландия), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Йоан Уиса (ДР Конго), Хулиан Киньонес (Мексико), Фоларин Балогун (САЩ);

2 гола: Ясин Аяри, Антъни Еланга (Швеция), Кайл Ларин (Канада), Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Даичи Камада, Аясе Уеда (Япония), Максимилиано Араухо (Уругвай), Кристиано Роналдо (Португалия), Даниел Муньос (Колумбия), Рубен Варгас (Швейцария), Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Николас Пепе, Амад Диало (Кот д`Ивоар), Пап Гей, Хабиб Диара (Сенегал), Рамин Резаеян (Иран), Леандро Тросар, Ромелу Лукаку, Юри Тилеманс (Белгия), Рияд Марез (Алжир), Марко Арнаутович (Австрия), Джуд Белингам (Англия), Брадли Баркола (Франция), Раул Хименес (Мексико);

1 гол: Луис Ромо, Матео Чавес, Алваро Фидалго (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Керим Алайбегович (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса, Хулио Енсисо (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман, Остън Тръсти, Себастиан Берхалтер, Малик Тилман (САЩ), Бреел Емболо, Гранит Джака (Швейцария), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Лерой Сане (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Ян Пол ван Хеке (Нидерландия), Кейто Накамура, Джуня Ито, Дайзен Маеда, Кайшу Сано (Япония), Франк Кесие (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик, Хазем Мастури (Тунис), Емам Ашур, Мостафа Зико, Мохамед Салах, Трезеге и Махмуд Сабер (Египет), Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Дезире Дуе (Франция), Ибрахим Мбайе, Илиман Ндиайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор, Маркус Педерсен, Тело Осгор, Антонио Нуса (Норвегия), Романо Шмид, Марсел Забицер, Саша Калайджич (Австрия), Муса ал Таамари, Али Олуан, Низар ал Рашдан (Йордания), Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Рафаел Леао (Португалия), Фистон Майеле, Брайън Сипенга (ДР Конго), Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса, Анте Будимир, Петър Сучич, Никола Влашич (Хърватия), Калеб Иренкий, Дерик Лукасен (Гана), Луис Диас, Хаминтон Кампас (Колумбия), Абосбек Файзулаев, Елдор Шомуродов (Узбекистан), Тебохо Мокоена, Тапело Масеко (Южна Африка), Нейтън Салиба, Промис Дейвид, Стивън Еустакио (Канада), Ламин Ямал, Алекс Баена, Педро Поро (Испания), Фин Сърман (Нова Зеландия), Кевин Пина, Елио Варела (Кабо Верде), Агустин Канобио (Уругвай), Рафик Белгали, Надир Бенбуали, Амин Гуири (Алжир), Хасан ал Хайдос (Катар), Уилсон Исидор (Хаити), Ашраф Хакими, Суфиан Рахими, Жесим Ясин, Иса Диоп (Мароко), Нилсон Ангуло, Гонсало Плата (Еквадор), Арда Гюлер, Оркун Кьокчю, Каан Айхан (Турция), Кевин де Бройне, Алексис Селемакерс (Белгия), Джовани Ло Селсо, Лаутаро Мартинес (Аржентина), Каземиро, Габриел Мартинели (Бразилия);

Автоголове: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Миро Мухайм (Швейцария) - за Катар, Мохамед Хани (Египет) - за Белгия, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ, Хасан ал Тамбакти (Саудитска Арабия) - за Испания, Абдувохид Нематов (Узбекистан) - за Португалия, Махмуд Абунада (Катар) - за Босна и Херцеговина, Ясин Буну (Мароко) - за Хаити, Елиес Шхири (Тунис) - за Нидерландия.