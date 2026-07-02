Белгия е на 1/8-финал след 0:2 в 86-ата минута

ЕПА/БГНЕС Капитанът на Белгия Юри Тилеманс е разперил ръце и се усмихва широко, след като току-що е реализирал дузпа в добавеното време на продълженията и е завършил обрата срещу Сенегал.

В един от най-драматичните мачове от началото на Мондиал 2026 Белгия победи Сенегал с 3:2 след продължения и се класира за 1/8-финалите на най-големия футболен форум. "Червените дяволи" осъществиха наглед немислим обрат на ст. "Лумен Фийлд" в Сиатъл, след като четири минути преди края на редовното време изоставаха с 0:2.

Африканският тим поведе в 25-ата мин. с гол на Хабиб Диара, направил добавка след изстрел в гредата на Исмаила Сар. В 51-вата мин. самият Сар удвои и сенегалците вече се виждаха в следващата фаза на елиминациите, тъй като освен в резултата имаха предимство и в играта и контролираха ритъма на терена.

Белгийците се активизираха едва в последния четвърт час и осъществиха по-енергичен натиск, довел до гол на влезлия на полувремето Ромелу Лукаку в 86-ата мин. В последната минута от редовното време капитанът Юри Тилеманс пък се възползва от неразчетено излизане на бившия вратар на "Локомотив" (Пловдив) Мори Диау и изравни с глава.

Окончателният срив за "лъвовете от Теранга" настъпи в заключителните секунди на второто продължение. В 117-ата мин. друга от белгийските резерви - Доди Лукебакио, уцели напречната греда, но в хода на атаката останаха съмнения за нарушение в наказателното поле на Ламин Камара срещу Тилеманс.

От VAR стаята привикаха главния съдия Саид Мартинес сам да види ситуацията и хондурасецът назначи 11-метров наказателен удар. А от бялата точка самият Тилеманс хладнокръвно реализира и изпрати тима си на следващото стъпало в схемата.

Това беше първият мач на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, който завърши наравно в редовното време, но не стигна до дузпи. Преди това с наказателни удари Парагвай елиминира Германия, а Мароко отстрани Нидерландия, след като и двата двубоя приключиха при 1:1.

За място на 1/4-финалите Белгия ще спори със съдомакина САЩ, който продължава уверено похода си на своя територия. В последния 1/16-финал от програмата тази нощ американците се справиха с Босна и Херцеговина с 2:0 след голове на Фоларин Балогун и Малик Тилман.

Лошата новина за "Тим USA" е, че Балогун, който вече има три попадения на Мондиал 2026, ще пропусне 1/8-финала. Нападателят на "Монако" получи директен червен картон в 64-тата мин. заради настъпване на босненския централен защитник Тарик Мухаремович.