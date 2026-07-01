Трима души загинаха в празненствата за победата на Мексико

Трима души загинаха в празненствата в Мексико Сити след победата на домакините над Еквадор с 2:0 на 1/16-финалите на световното първенство. Това бе първият път, в който Мексико прескача първото елиминационно стъпало от 40 години и успехът отприщи всенародна радост.

Местните власти потвърдиха, че 19-годишна жена и 44-годишен мъж са се задушили до смърт. Според публикации в мексиканските медии, цитирани от ARD, група хора се е оказала притисната в обществена тоалетна в квартал Колония Хуарес в столицата. По-късно се появи информация за загинал и трети човек. Тя бе потвърдена чак след няколко часа в социалните мрежи от кмета на Мексико Сити Клара Бругада.

Същевременно бе съобщено, че шофьор, който се е врязал в празнуваща тълпа в туристическия курорт Кабо Сан Лукас миналата седмица след победата на Мексико над Чехия, също е починал. Смъртта му бе потвърдена от Алберто Рентерия, генерален секретар на областното управление на Лос Кабос в мексиканския щат Баха Калифорния Сур. Мъжът е починал от наранявания на черепа и различни вътрешни органи, нанесени му от разгневени хора, след като се е врязал с автомобила си в празнуващите.