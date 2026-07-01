Мбапе продължава вихрената гонитба с Меси на Мондиал 2026

ЕПА/БГНЕС Килиан Мбапе е вперил взор към рекордите на футболния мондиал, след като е открил резултата срещу Швеция.

Килиан Мбапе отбеляза нови два гола за Франция и поведе "петлите" към 1/8-финалите на световното първенство по футбол. Капитанът откри и оформи крайния резултат при победата с 3:0 над Швеция в първия кръг от елиминациите на Мондиал 2026. Третото попадение на ст. "МетЛайф" в Ийст Ръдърфорд вкара Брадли Баркола.

Мбапе вече се е разписал шест пъти в четири мача от началото на турнира в САЩ, Канада и Мексико, с което се изравни на върха в голмайсторската класация с капитана на Аржентина Лионел Меси. Освен това френският №10 излезе еднолично на второ място във вечната ранглиста с общо 18 гола на световни финали, изпреварвайки с два доскорошния рекордьор Мирослав Клозе (16). На върха е Меси с 19 попадения, като на аржентинския №10 тепърва му предстои 1/16-финал срещу Кабо Верде.

Нападателят на "Реал" (Мадрид) обаче вече е абсолютен №1 по брой голове в елиминационни мачове на шампионата на планетата. Мбапе има 10 попадения в 9 срещи след груповата фаза - с два повече от бразилците Леонидас и Роналдо, с които досега делеше първата позиция. Към момента Меси има 5 гола в 12 изиграни двубоя от елиминациите.

Тази нощ французите за пореден път демонстрираха стряскащо силна игра и успехът им можеше да е значително по-изразителен. Те отправиха общо 25 удара към шведската врата, 12 от които бяха в очертанията. Основната заслуга за това "тре кронур" да не инкасира по-тежка загуба беше на стража Якоб Видел Зетерстрьом. Два пъти и гредите спряха топката по пътя ѝ към мрежата на скандинавците.

За място на 1/4-финалите Франция ще спори със сензацията Парагвай, който предния ден изхвърли 4-кратния световен шампион Германия след изпълнение на дузпи. По схемата на директните елиминации победителят от този двубой ще срещне в следващия кръг Канада или Мароко.

Също с лекота до 1/8-финалите на Мондиал 2026 достигна съдомакинът Мексико. В своята крепост "Естадио Ацтека" тимът надигра Еквадор с 2:0 и записа първата си победа в елиминационна фаза на световно първенство от точно 40 години. По ирония на съдбата последният такъв успех на мексиканците беше срещу България - също с 2:0, също на домакински мондиал, само че на 1/8-финал през 1986 г.

Головете в паметната вечер за "Ел Три" отбелязаха обичайните заподозрени Хулиан Киньонес и Раул Хименес, които вече имат съответно три и две попадения на шампионата. В добавеното време на срещата еквадорската звезда Пиеро Инкапие получи директен червен картон, след като си закри устата, докато казваше нещо на Сантяго Хименес.

В стартовия състав на "ацтеките" започна детето чудо Хилберто Мора, който със своите 17 г. и 259 дни стана вторият най-млад титуляр в елиминационна фаза на световно първенство. Рекордьор остава Краля на футбола Пеле, излязъл на терена на ст. "Улеви" в Гьотеборг на 17 г. и 239 дни на 19 юни 1958 г. и отбелязал единствения гол в 1/4-финала между Бразилия и Уелс (1:0) на шампионата в Швеция.

Началото на двубоя срещу Еквадор беше отложено с един час заради лоши метеорологични условия в столицата Мексико сити. Това беше втори такъв случай на световното, след като на 23 юни второто полувреме на мача между Франция и Ирак от група I се забави с цели два часа заради гръмотевични бури във Филаделфия.

Следващият съперник на Мексико ще бъде определен тази вечер в мача между Англия и ДР Конго. Срещата започва в 19:00 ч. българско време и ще бъде излъчвана пряко по БНТ 1 и БНТ 3.