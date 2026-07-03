Роналдо поведе Португалия с нови и нови рекорди

ЕПА/БГНЕС След края на срещата с Хърватия Кристиано Роналдо облече фланелка с №21 в памет на своя сънародник Диого Жота. Нападателят на "Ливърпул" и националния отбор на Португалия загина в автомобилна катастрофа точно преди една година - на 3 юли 2025 г.

Кристиано Роналдо отбеляза първия си гол в елиминациите на световно първенство по футбол и поведе Португалия към 1/8-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Иберийците осъществиха обрат с 2:1 срещу Хърватия на ст. "Би Ем Оу Фийлд" в Торонто и причиниха на балканския тим най-ранното му отпадане от 2014 г. Тогава "ватрените" приключиха участие в груповата фаза, а на следващите два шампионата на планетата спечелиха сребърните (2018) и бронзовите медали (2022).

И сега хърватите се бяха устремили напред, повеждайки в 53-тата мин. с гол на Иван Перишич. Само четвърт час по-късно обаче Роналдо изравни от дузпа, отсъдена с VAR. А в добавеното време се разигра болезнена за "червено-белите" драма, след като първо влезлият като резерва Гонсало Рамош вкара второ попадение за португалците в 94-тата мин., а после гол на Йошко Гвардиол беше отменен след нова намеса на видео асистентите на главния съдия.

Преди това в хода на мача не бяха зачетени други три гола - два на хърватите и един на Роналдо, който беше сменен малко преди края. С реализирания 11-метров наказателен удар на 41 г. и 147 дни Кристиано постави нов рекорд за най-възрастен голмайстор в мач от елиминационна фаза на световното. Досега достолепното постижение притежаваше неговият сънародник Пепе, разписал се на 39 г. и 283 дни при 6:1 срещу Швейцария на 1/8-финалите от Мондиал 2022 в Катар.

Попадението тази нощ имаше и огромна сантиментална стойност за капитана на Португалия, който досега се беше разписвал в груповата фаза на шест различни мондиала, но никога не беше вкарвал в мачовете на истината след това. Общо Роналдо вече има 11 гола на световни финали (три от началото на настоящия турнир), с които се изравни на 9-о място във вечната ранглиста с Шандор Кочиш и Юрген Клинсман.

Освен всичко друго Кристиано се превърна в първия европейски футболист с 25 гола на световни и континентални първенства. Толкова досега имаше само бразилецът Роналдо с 15 попадения на мондиали и 10 на Копа Америка.

След двубоя срещу Хърватия Кристиано Роналдо беше помолен да коментира думите на сестра си Катя Авейро, която по-рано вчера заяви, че "това е последният танц" на брат ѝ и краят на кариерата му е близо. Самият той нито потвърди, нито отрече:

"Продължавайте да подкрепяте отбора както досега и да мислим мач за мач. Бъдещето на Кристиано не е важно в момента. Ще говоря със семейството си и тогава ще реша. Вече не взимам прибързани решения. Сега е време за почивка и подготовка за следващия мач."

За място на 1/4-финалите Португалия ще се изправи в съседски сблъсък с Испания, което ще е една от перлите в схемата на Мондиал 2026.