Меси пак е под прожекторите при труден 1/16-финал на Аржентина

Световният шампион Аржентина не оправда очакванията, че ще се справи лесно с дебютанта на световно първенство Кабо Верде, но все пак се класира за 1/8-финалите. Двата отбора направиха може би най-атрактивния мач до момента на Мондиал 2026, но накрая ликуваха южноамериканците, които спечелиха с 3:2 след продължения.

И отново над всички бе 39-годишният капитан на аржентинците Лионел Меси. Той вкара красив първи гол в 29-ата минута и тутакси подобри две свои постижения. Това бе неговото седмо попадение от началото на турнира и така рекордната му обща бройка голове на световни първенства се увеличи на 20. Той също така вече е вкарал в 8 поредни двубоя на шампионати на планетата, което също е недостижимо за друг към момента. Освен това е и единственият футболист, вкарвал във всички етапи от елиминациите на мондиали, след като вече има гол и в 1/16-финал. Той стана и първият играч в историята, отбелязал седем или повече гола в две различни издания на турнира (2022 и 2026).

7 - Lionel #Messi è diventato il primo giocatore nella storia della Coppa del Mondo FIFA a segnare sette o più gol in due diverse edizioni del torneo (2022 e 2026). Taumaturgico.#ArgentinaCapoVerde pic.twitter.com/Pf5Nvk4XrS — OptaPaolo (@OptaPaolo) 3 юли 2026 г.

Но класата на Меси и на аржентинците не стресна храбрия тим на Кабо Верде. Техният вратар Возиня отново бе герой, правейки 8 важни спасявания. А в 59-ата минута халфът на "Лудогорец" Дерой Дуарте вкара за 1:1. След това колективните усилия и намесите на 40-годишния Возиня доведоха мача до продължения. Там още в 92-ата минута Лисандро Мартинес изведе Аржентина отново напред, но Кабо Верде не се даде - Сидни Лопеш Кабрал направи 2:2 в 103-ата минута. И тук отново натежа майсторството на Лионел Меси. Именно той центрира от ъглов удар в 111-ата минута и Кристиан Ромеро с глава вкара за 3:2. А до края се наложи световният шампион да мине в защита, за да удържи аванса срещу сензацията Кабо Верде. Следващият съперник на световните шампиони също ще е африкански отбор - Египет, а мачът ще е във вторник.

"Беше много труден мач. Но трябва да извлечем най-положителните аспекти: този отбор никога не се предава. Днес нашият съперник доказа, че е страхотен отбор. Футболистите ми накрая бяха напълно изтощени. Те дадоха всичко от себе си и това е, което означава да си Аржентина. Тези, които не са аржентинци, не разбират, но тези от нас, които са, знаят, че нищо в живота не е лесно. Би било лудост да загубим", коментира Лионел Скалони след своя мач №100 като селекционер на Аржентина.

След това Колумбия стана последният 1/8-финалист в турнира, след като победи само с 1:0 Гана, въпреки превъзходството си. Страхотни положения изпуснаха Луис Диас, Луис Суарес, Йохан Мохика и Давинсон Санчес. Единственото попадение отбеляза Джон Ариас с глава още в 14-ата минута. В 56-ата пък гол на Луис Диас беше отменен заради засада. А тимът на Гана завърши мача в Канзас Сити без нито един отправен точен удар.

В следващата фаза Колумбия ще срещне Швейцария също във вторник.