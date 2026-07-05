Гол №7 на Мбапе проби "бетона" на Парагвай

Франция изтръгна минимален успех с 1:0 над сензацията Парагвай и се класира за 1/4-финалите на световното първенство по футбол. Неудържимият капитан на "петлите" Килиан Мбапе отбеляза единственото попадение на ст. "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия в 70-ата мин. от дузпа.

За №10 във френската селекция това беше 7-и гол от началото на Мондиал 2026 и той за пореден път се изравни с Лионел Меси на върха в класацията на реализаторите в САЩ, Канада и Мексико. 27-годишният Мбапе вече има общо 19 гола на шампионати на планетата и пак се доближи само на един от рекордьора Меси, оглавяващ еднолично вечната ранглиста в турнира на ФИФА.

Впечатляващото в статистиката на французина е, че попаденията му са от общо 19 мача на три първенства (2018, 2022, 2026), или средно по един гол на мач. Само във фазата на директните елиминации звездата на "Реал" (Мадрид) вече е отбелязал 11 пъти в 10 срещи. Аржентинецът пък има общо 20 гола в 30 мача на шест различни турнира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), или средно по 0,67 на двубой.

Мачът срещу парагвайците тази нощ протече изключително нервно за френския отбор, който беше затруднен от провокативните и груби действия на южноамериканците, заложили изцяло на дефанзивна тактика - същата, с която успяха да отчаят Германия и да елиминират "маншафта" с дузпи на 1/16-финалите. Все пак избраниците на Дидие Дешан намериха начин да пробият "бетона" на "гуараните" благодарение на Дезире Дуе, който беше фаулиран от Диего Гомес в наказателното поле в средата на втората част. Първоначално съдията Илгиз Танташев от Узбекистан подмина ситуацията, но след намесата на VAR посочи бялата точка. А Мбапе се погрижи за останалото.

“Не мисля, че знаехме какъв тип мач ни очаква, но мисля, че днес се справихме много добре - коментира Килиан. - С двубоя, който имахме, с начина, по който го изиграхме, показахме, че не сме само отбор, който може да играе нападателен футбол. Щом трябва да минаваме през ада, ще минаваме и през ада. Извинявам се за този израз, нямам проблем с това. Те си мислеха, че ще дойдем да играем по смокинг, но ние просто дойдохме и направихме няколко красиви комбинации. Това е техният футбол, техният начин на игра, всеки играе със своите оръжия. Няма добър или лош начин да играеш футбол, има само една посока - да печелиш."

В спор за място на 1/2-финалите Франция ще играе с Мароко на 9 юли от 23:00 ч. българско време. Срещата е на ст. "Джилет" в бостънското предградие Фоксбъро.