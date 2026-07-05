Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гол №7 на Мбапе проби "бетона" на Парагвай

Капитанът на Франция вкара от дузпа, пак настигна Меси и прати "петлите" на 1/4-финал с Мароко

Днес, 07:01
Френският капитан Килиан Мбапе ликува бурно пред погледа на парагвайския вратар Орландо Хил, игнорирайки протегната от него ръка за поздрав след последния съдийски сигнал на мача във Филаделфия.
ЕПА/БГНЕС
Френският капитан Килиан Мбапе ликува бурно пред погледа на парагвайския вратар Орландо Хил, игнорирайки протегната от него ръка за поздрав след последния съдийски сигнал на мача във Филаделфия.

Франция изтръгна минимален успех с 1:0 над сензацията Парагвай и се класира за 1/4-финалите на световното първенство по футбол. Неудържимият капитан на "петлите" Килиан Мбапе отбеляза единственото попадение на ст. "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия в 70-ата мин. от дузпа.

За №10 във френската селекция това беше 7-и гол от началото на Мондиал 2026 и той за пореден път се изравни с Лионел Меси на върха в класацията на реализаторите в САЩ, Канада и Мексико. 27-годишният Мбапе вече има общо 19 гола на шампионати на планетата и пак се доближи само на един от рекордьора Меси, оглавяващ еднолично вечната ранглиста в турнира на ФИФА.

Впечатляващото в статистиката на французина е, че попаденията му са от общо 19 мача на три първенства (2018, 2022, 2026), или средно по един гол на мач. Само във фазата на директните елиминации звездата на "Реал" (Мадрид) вече е отбелязал 11 пъти в 10 срещи. Аржентинецът пък има общо 20 гола в 30 мача на шест различни турнира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), или средно по 0,67 на двубой.

Мачът срещу парагвайците тази нощ протече изключително нервно за френския отбор, който беше затруднен от провокативните и груби действия на южноамериканците, заложили изцяло на дефанзивна тактика - същата, с която успяха да отчаят Германия и да елиминират "маншафта" с дузпи на 1/16-финалите. Все пак избраниците на Дидие Дешан намериха начин да пробият "бетона" на "гуараните" благодарение на Дезире Дуе, който беше фаулиран от Диего Гомес в наказателното поле в средата на втората част. Първоначално съдията Илгиз Танташев от Узбекистан подмина ситуацията, но след намесата на VAR посочи бялата точка. А Мбапе се погрижи за останалото.

“Не мисля, че знаехме какъв тип мач ни очаква, но мисля, че днес се справихме много добре - коментира Килиан. - С двубоя, който имахме, с начина, по който го изиграхме, показахме, че не сме само отбор, който може да играе нападателен футбол. Щом трябва да минаваме през ада, ще минаваме и през ада. Извинявам се за този израз, нямам проблем с това. Те си мислеха, че ще дойдем да играем по смокинг, но ние просто дойдохме и направихме няколко красиви комбинации. Това е техният футбол, техният начин на игра, всеки играе със своите оръжия. Няма добър или лош начин да играеш футбол, има само една посока - да печелиш."

В спор за място на 1/2-финалите Франция ще играе с Мароко на 9 юли от 23:00 ч. българско време. Срещата е на ст. "Джилет" в бостънското предградие Фоксбъро.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мондиал 2026, Килиан Мбапе

Още новини по темата

Още двама селекционери напуснаха след отпадане от Мондиал 2026
05 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 24, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
05 Юли 2026

Мароко стигна пръв до 1/4-финалите с хитра игра
04 Юли 2026

Меси пак е под прожекторите при труден 1/16-финал на Аржентина
04 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 23, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
04 Юли 2026

Рекорден автогол не спря Салах и компания за 1/8-финалите

04 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 22, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
03 Юли 2026

Роналдо поведе Португалия с нови и нови рекорди
03 Юли 2026

Испания се разигра и извади Австрия от Мондиал 2026
03 Юли 2026

Белгия е на 1/8-финал след 0:2 в 86-ата минута
02 Юли 2026

МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 21, РЕЗУЛТАТИ И СТАТИСТИКА (видео репортажи)
02 Юли 2026

Вездесъщият Кейн спаси Англия от огромен резил
01 Юли 2026

Трима души загинаха в празненствата за победата на Мексико
01 Юли 2026

Куман подаде оставка след отпадането на Нидерландия
01 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса