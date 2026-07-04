Мароко стигна пръв до 1/4-финалите с хитра игра

ЕПА/БГНЕС Азедин Унахи (вторият от дясно на ляво) получава поздравления от част от съотборниците си за първия си гол срещу Канада при победата на Мароко с 2:0 в първия 1/8-финал.

Мароко е първият 1/4-финалист на Мондиал 2026. Четвъртите в света от предишното световно първенство спечелиха с 3:0 срещу Канада в последния мач в Хюстън от настоящия турнир.

Мароканците изиграха един от по-неубедителните си мачове до момента в турнира, но по-големият опит, а и значителна доза хитрост им помогна срещу тима на Канада, който стана първият от трите съдомакини, който отпада от надпреварата.

Шампионът на Африка явно бе подценил леко съперника си и допусна да бъде натикан в своята половина до почивката. "Кленовите листа" дори за малко не поведоха, но вратарят Ясин Боно спаси много опасни удари на Джонатан Дейвид и Тани Олувасеви. Мароканците решиха да тушират устрема на съперника си с нарушения и накъсване на играта и така успяха да удържат нулево равенство през първата част

Но през второто полувреме интензитетът в играта на Мароко се вдигна, а Канада не успя да създаде нито едно сериозно положение. Стигна се и до първи гол за африканците - в 50-ата минута капитанът Ашраф Хакими изпълни заучено свободен удар, пращайки топката към Азедин Унахи и той промуши топката покрай няколко играчи, за да открие - 1:0.

След този гол мароканците се прибраха и изчакваха удобни моменти за контраатаки. При една такава в 82-ата минута Унахи отбеляза втория си гол.

Канадците се втурнаха да търсят начин да се върнат в мача, макар и с голямо закъснение, а съперникът им се възползва от това. В 85-ата минута Софиян Рахими улучи напречната греда на канадската врата след удар с глава. Той обаче все пак се разписа - в 8-ата минута на добавеното време при нова бърза атака.

60% - 🇲🇦 Morocco scored with 60% of their shots today (3/5), the best shot conversion by a team in a FIFA World Cup knockout match on record since 1966.



Precise. pic.twitter.com/MhnWbtij70 — OptaJoe (@OptaJoe) 4 юли 2026 г.

Така Мароко за втори път в историята си ще играе на 1/4-финал на световно първенство след 2022 г., когато стигна до мач за бронзовия медал и го загуби от Хърватия. Сега съперник на Мароко в спор за място на 1/2-финалите ще е победителят от двубоя между Франция и Парагвай.