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Мароко стигна пръв до 1/4-финалите с хитра игра

Канада стана първият от съдомакините на световното първенство, който отпада от турнира

04 Юли 2026
Азедин Унахи (вторият от дясно на ляво) получава поздравления от част от съотборниците си за първия си гол срещу Канада при победата на Мароко с 2:0 в първия 1/8-финал.
ЕПА/БГНЕС
Азедин Унахи (вторият от дясно на ляво) получава поздравления от част от съотборниците си за първия си гол срещу Канада при победата на Мароко с 2:0 в първия 1/8-финал.

Мароко е първият 1/4-финалист на Мондиал 2026. Четвъртите в света от предишното световно първенство спечелиха с 3:0 срещу Канада в последния мач в Хюстън от настоящия турнир.

Мароканците изиграха един от по-неубедителните си мачове до момента в турнира, но по-големият опит, а и значителна доза хитрост им помогна срещу тима на Канада, който стана първият от трите съдомакини, който отпада от надпреварата.

Шампионът на Африка явно бе подценил леко съперника си и допусна да бъде натикан в своята половина до почивката. "Кленовите листа" дори за малко не поведоха, но вратарят Ясин Боно спаси много опасни удари на Джонатан Дейвид и Тани Олувасеви. Мароканците решиха да тушират устрема на съперника си с нарушения и накъсване на играта и така успяха да удържат нулево равенство през първата част

Но през второто полувреме интензитетът в играта на Мароко се вдигна, а Канада не успя да създаде нито едно сериозно положение. Стигна се и до първи гол за африканците - в 50-ата минута капитанът Ашраф Хакими изпълни заучено свободен удар, пращайки топката към Азедин Унахи и той промуши топката покрай няколко играчи, за да открие - 1:0.

След този гол мароканците се прибраха и изчакваха удобни моменти за контраатаки. При една такава в 82-ата минута Унахи отбеляза втория си гол. 

Канадците се втурнаха да търсят начин да се върнат в мача, макар и с голямо закъснение, а съперникът им се възползва от това. В 85-ата минута Софиян Рахими улучи напречната греда на канадската врата след удар с глава. Той обаче все пак се разписа - в 8-ата минута на добавеното време при нова бърза атака.

Така Мароко за втори път в историята си ще играе на 1/4-финал на световно първенство след 2022 г., когато стигна до мач за бронзовия медал и го загуби от Хърватия. Сега съперник на Мароко в спор за място на 1/2-финалите ще е победителят от двубоя между Франция и Парагвай.

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