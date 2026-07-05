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Още двама селекционери напуснаха след отпадане от Мондиал 2026

Ерве Ренар се задържа само два мача като треньор на Тунис

Днес, 12:26
Ерне Ренар гледа по време на мача с Нидерландия в Канзас, който му бе втори и последен като селекционер на националния отбор на Тунис.
ЕПА/БГНЕС
Ерне Ренар гледа по време на мача с Нидерландия в Канзас, който му бе втори и последен като селекционер на националния отбор на Тунис.

Нови двама селекционери напуснаха постовете си след отпадането на водените от тях отбори от Мондиал 2026. Футболната федерация на Алжир обяви, че се разделя с Владимир Петкович след загубата с 0:2 от Швейцария в 1/8-финалите. Решението е донякъде изненадващо, тъй като точно преди началото на световното първенство бе обявено, че договорът на специалиста е удължен за още 2 години. Тогава пък критиците на 62-годишния Петкович в Алжир се възпротивиха заради липсата на убедителни резултати, откакто зае поста на 29 февруари 2024 г. В крайна сметка той напуска с баланс от 30 победи, 10 равенства и 5 загуби.

Вече е ясно също, че и Ерве Ренар повече няма да води тима на Тунис. Той реално работи само около седмица като треньор на отбора. 57-годишният французин беше назначен по спешност на 16 юни, след като предшественикът му Сабри Ламуши беше уволнен след загубата с 1:5 от Швеция в първия мач от група F. Ренар изкара само два мача на новата позиция - в първия Тунис загуби с 0:4 от Япония, а във втория - с 1:3 от Нидерландия, с което остана на последно място в групата и отпадна от турнира.

"Моето приключение спира тук", написа Ренар в профила си в "Инстаграм". Той благодари на тунизийската федерация за възможността да води отбора на Мондиал 2026 и заяви, че за него е било чест да бъде на поста.

Освен Ламуши, Ренар и Петкович, още няколко селекционери напуснаха или бяха освободени след отпадането на отборите им - Юлиян Нагелсман (Германия), Роналд Куман (Нидерландия), Марсело Биелса (Уругвай), Себастиан Бекасесе (Еквадор), Стив Кларк (Шотландия) и Хон Мюн-бо (Южна Корея).

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Ключови думи:

Мондиал 2026, Ерве Ренар

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