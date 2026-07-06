Англия не сгреши дори с 10 души на "Ацтека"

ЕПА/БГНЕС Мексиканският централен бранител Хоан Васкес опитва атрактивен изстрел със задна ножица през колегата си в отбраната на Англия Дан Бърн по време на 1/8-финала на "Ацтека" тази нощ.

Англия не повтори грешката на Бразилия и се класира за 1/4-финалите на футболния Мондиал 2026. "Трите лъва" сразиха един от съдомакините на турнира - Мексико, с 3:2 насред неговата крепост в столицата Мексико сити, нанасяйки на "Ел Три" изобщо първо поражение на ст. "Ацтека" в мач от световно първенство.

Постижението на британците е още по-значимо, защото практически през цялото второ полувреме те играха с 10 души след директен червен картон на Джарел Куанса в 54-тата мин. Юношата на "Ливърпул" и настоящ бранител на "Байер" (Леверкузен) беше изгонен за много опасно влизане с бутоните в крака на Хесус Гаярдо, макар първоначално реферът Алиреза Фагани да не отсъди дори нарушение. Все пак след намесата на VAR австралийският съдия изгледа повторение и внесе справедливост.

По това време резултатът вече беше 2:1 в полза на европейския тим. Преди почивката Джуд Белингам вкара два гола в разстояние на по-малко от две минути (36, 38), а Хулиан Киньонес върна едно попадение за домакините в края на полувремето.

Макар и с човек по-малко, англичаните успяха да увеличат преднината си благодарение на капитана Хари Кейн, отбелязал за шести път от началото на първенството - от дузпа в 60-ата мин. Само 9 мин. по-късно Раул Хименес също се разписа от 11-метров наказателен удар, но до края мексиканците така и не можаха повече да пробият отбраната пред Джордан Пикфорд и се сбогуваха с мечтата си за по-сериозен пробив на домашния шампионат.

За Англия мачът имаше и по-особен привкус. Това беше първото завръщане на тима на ст. "Ацтека" след печално известния 1/4-финал на Мондиал 1986 срещу Аржентина, в който Диего Марадона отбеляза първия гол с Божията ръка на път към успеха на "гаучосите" с 2:1.

С двубоя тази нощ освен мексиканското участие, приключи и домакинството на страната на световното първенство. Има още само един останал мач и в Канада - 1/8-финалът между Швейцария и Колумбия, а всички останали срещи ще се играят на територията на САЩ.

В своя 1/4-финал англичаните ще се изправят срещу сензацията Норвегия, чийто отбор по-рано нощес елиминира 5-кратния шампион Бразилия. Срещата е в полунощ на 11 срещу 12 юли българско време на ст. "Хард Рок" в Маями.