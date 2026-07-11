ФИФА продава дори и тревата от финалния мач на Мондиал 2026

На фона на обвиненията в прекалена комерсиалност и високи цени на билетите, ФИФА разпродава дори и тревния терен за финала на Мондиал 2026. На 19 юли, на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси ще бъде определен новият световен шампион, а след това чимовете с трева ще бъдат пуснати на цена от 390 евро ($450) на парче.

Официалният магазин на ФИФА обявява, че всеки чим е с размери 17,5 х 17,5 х 17,5, обаче не уточнява дали това са инчове, сантиметри или милиметри, така че не може да се направи калкулация каква печалба ще донесе теренът.

"Притежавайте истинско парче футболна история с автентична част от терена на световното първенство по футбол през 2026 г., трайно запазено в първокласен акрил с USB сувенир - пише в рекламата на онлайн магазина. - Всяко парче съдържа оригинален фрагмент от емблематичната игрална повърхност на финала, което го прави уникален колекционерски предмет, отбелязващ едно от най-великите спортни събития в света."

Според ФИФА "акрилният USB е с фолио за автентичност, като същевременно предлага елегантен, съвременен артикул. Представен в първокласна кутия с панти за рамо с впечатляващи UV детайли, този ексклузивен артикул е предназначен както за колекционери, фенове, така и за футболни ентусиасти."

ФИФА предоставя тревата за доставка само на адреси в САЩ, Канада, Мексико и Европейския съюз (плюс Великобритания и Швейцария), като все пак уточнява, че "поръчките няма да бъдат изпращани до финала на световното първенство".

Всъщност футболисти и треньори вече критикуваха качеството на терена на "МетЛайф", който обикновено използва изкуствена настилка за мачовете от НФЛ на "Ню Йорк Джайънтс" и "Ню Йорк Джетс". На този стадион вече се изиграха 7 от осемте предвидени мача: Бразилия - Мароко 1:1, Франция - Сенегал 3:1, Норвегия - Сенегал 3:2, Еквадор - Германия 2:1, Панама - Англия 0:2, 1/16-финалът Франция - Швеция 3:0 и 1/8-финалът Норвегия - Бразилия 2:1.

Остава само финалният двубой. За него ФИФА продава редовни билети на цени до $32 970 и иска $34 500 за билети с гостоприемство, които включват храна и напитки.