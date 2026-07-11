МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 31, ПРОГРАМА И СХЕМА

СЪБОТА, 11 ЮЛИ

1/4-ФИНАЛИ

НОРВЕГИЯ - АНГЛИЯ 12.VII, 00:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)



АРЖЕНТИНА - ШВЕЙЦАРИЯ 12.VII, 04:00 ч.

(по БНТ 1 и БНТ 3)

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ

ГОЛМАЙСТОРИ

8 гола: Лионел Меси (Аржентина), Килиан Мбапе (Франция);

7 гола: Ерлинг Холанд (Норвегия);

6 гола: Хари Кейн (Англия), Усман Дембеле (Франция);

4 гола: Винисиус Жуниор (Бразилия), Исмаила Сар (Сенегал), Микел Оярсабал (Испания), Джуд Белингам (Англия), Хулиан Киньонес (Мексико);

3 гола: Джонатан Дейвид (Канада), Дениз Ундав, Кай Хаверц (Германия), Йохан Манзамби (Швейцария), Исмаел Сайбари (Мароко), Матеуш Куня (Бразилия), Брайън Броби, Коди Гакпо (Нидерландия), Илайджа Джъст (Нова Зеландия), Йоан Уиса (ДР Конго), Фоларин Балогун (САЩ), Кристиано Роналдо (Португалия), Раул Хименес (Мексико), Ромелу Лукаку, Шарл де Кетеларе (Белгия);

2 гола: Ясин Аяри, Антъни Еланга (Швеция), Кайл Ларин (Канада), Крисенсио Съмървил (Нидерландия), Даичи Камада, Аясе Уеда (Япония), Максимилиано Араухо (Уругвай), Даниел Муньос (Колумбия), Рубен Варгас, Бреел Емболо (Швейцария), Ермин Махмич (Босна и Херцеговина), Николас Пепе, Амад Диало (Кот д`Ивоар), Пап Гей, Хабиб Диара (Сенегал), Рамин Резаеян (Иран), Леандро Тросар, Юри Тилеманс, Рияд Марез (Алжир), Марко Арнаутович (Австрия), Брадли Баркола (Франция), Емам Ашур, Мостафа Зико (Египет), Азедин Унаи, Суфиан Рахими (Мароко), Малик Тилман (САЩ), Микел Мерино (Исп);

1 гол: Луис Ромо, Матео Чавес, Алваро Фидалго (Мексико), Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич, Керим Алайбегович (Босна и Херцеговина), Маурисио Магаляеш, Матиас Галарса, Хулио Енсисо (Парагвай), Джовани Рейна, Алекс Фрийман, Остън Тръсти, Себастиан Берхалтер (САЩ), Гранит Джака, Дан Ндой (Швейцария), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия), Феликс Нмеча, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниел Браун, Лерой Сане (Германия), Ливано Комененсия (Кюрасао), Върджил ван Дайк, Ян Пол ван Хеке (Нидерландия), Кейто Накамура, Джуня Ито, Дайзен Маеда, Кайшу Сано (Япония), Франк Кесие (Кот д`Ивоар), Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция), Омар Рекик, Хазем Мастури (Тунис), Мохамед Салах, Трезеге, Махмуд Сабер, Ясер Ибрахим (Египет), Мохамед Мохеби (Иран), Абдулела ал Амри (Саудитска Арабия), Дезире Дуе (Франция), Ибрахим Мбайе, Илиман Ндиайе (Сенегал), Аймен Хусеин (Ирак), Лео Йостигор, Маркус Педерсен, Тело Осгор, Антонио Нуса (Норвегия), Романо Шмид, Марсел Забицер, Саша Калайджич (Австрия), Муса ал Таамари, Али Олуан, Низар ал Рашдан (Йордания), Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Рафаел Леао, Гонсало Рамош (Португалия), Фистон Майеле, Брайън Сипенга (ДР Конго), Маркъс Рашфорд (Англия), Мартин Батурина, Петър Муса, Анте Будимир, Петър Сучич, Никола Влашич, Иван Перишич (Хърватия), Калеб Иренкий, Дерик Лукасен (Гана), Луис Диас, Хаминтон Кампас, Джон Ариас (Колумбия), Абосбек Файзулаев, Елдор Шомуродов (Узбекистан), Тебохо Мокоена, Тапело Масеко (Южна Африка), Нейтън Салиба, Промис Дейвид, Стивън Еустакио (Канада), Ламин Ямал, Алекс Баена, Педро Поро, Фабиан Руис (Испания), Фин Сърман (Нова Зеландия), Кевин Пина, Елио Варела, Дерой Дуарте, Сидни Кабрал (Кабо Верде), Агустин Канобио (Уругвай), Рафик Белгали, Надир Бенбуали, Амин Гуири (Алжир), Хасан ал Хайдос (Катар), Уилсон Исидор (Хаити), Ашраф Хакими, Жесим Ясин, Иса Диоп (Мароко), Нилсон Ангуло, Гонсало Плата (Еквадор), Арда Гюлер, Оркун Кьокчю, Каан Айхан (Турция), Кевин де Бройне, Алексис Селемакерс, Ханс Ванакен (Белгия), Джовани Ло Селсо, Лаутаро Мартинес, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Енцо Фернандес (Аржентина), Каземиро, Габриел Мартинели, Неймар (Бразилия);

АВТОГОЛМАЙСТОРИ

2 автогола: Мохамед Хани (Египет) - за Белгия и за Австралия;

1 автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ, Миро Мухайм (Швейцария) - за Катар, Аймен Хусеин (Ирак) - за Норвегия, Язан ал Араб (Йордания) - за Австрия, Мохамед Манай (Катар) - за Канада, Камерън Бърджис (Австралия) - за САЩ, Хасан ал Тамбакти (Саудитска Арабия) - за Испания, Абдувохид Нематов (Узбекистан) - за Португалия, Махмуд Абунада (Катар) - за Босна и Херцеговина, Ясин Буну (Мароко) - за Хаити, Елиес Шхири (Тунис) - за Нидерландия, Диней Боргеш (Кабо Верде) - за Аржентина.