Иван Иванов е в Топ 6 на младите спортисти в Европа

Тенисистът Иван Иванов беше избран във финалната селекция за най-добър млад спортист на Европа. Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open за 2025 г. влезе в Топ 6 на в 14-ото издание на наградите "Пьотр Нуровски", връчвани от организацията на олимпийските комитети на Стария континент (ЕОК).

Заради голямата конкуренция за финала се класират шестима вместо петима млади спортисти от континента, съобщиха от ЕОК. Сред тях за първи път в лятното издание има и българин. През миналата година сноубордистката Малена Замфирова беше избрана за №1 в Европа в зимното издание на наградите.

"Щастлива съм, че номинираме за втори път български млад спортист и отново нашият кандидат отива на финал - коментира председателят на БОК Весела Лечева. - Иван Иванов вече записа името си в историята. Радващо е, че неговите постижения са оценени не само в България, но и от останалите олимпийски комитети в Европа, което е признание както за него, така и за България."

Освен 17-годишния Иванов останалите финалисти са черногорката Андреа Берисай (таекуондо), румънката Амалия Ковалиу (фехтовка), британката Руби Евънс (художествена гимнастика), естонката Алинка Инкер Мозер (лека атлетика) и словенката Маруша Тереза Шеркези (колоездене). Гласуването за победителя ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща на 12 юни.

Всички финалисти са поканени на галавечерята в същия ден. Всеки от тях ще получи плакет и парична награда. Премията за първо място е €15 000, за второ - €8000, за трето - €5000, а за четвърто, пето и шесто - по €3000.

НА КОРТА

Същевременно Иван Иванов отпадна в I кръг на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Червия (Италия) с награден фонд €56 700. Тийнейджърът от Варна загуби с 5:7, 1:6 от представителя на домакините Лоренцо Карбони (20 г.) след 1:39 ч. игра.

Друг български национал за Купа "Дейвис" - Пьотр Нестеров, пък се класира за II кръг в Червия. След като влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, той победи представителя на домакините Федерико Бондиоли с 6:2, 6:4. Следващият му съперник ще бъде Манас Дхамне (Индия).