Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иван Иванов е в Топ 6 на младите спортисти в Европа

17-годишният тенисист е финалист за наградите на континенталните олимпийски комитети

Днес, 10:54
Иван Иванов е единственият мъж във финалната селекция за летните награди на ЕОК.
БГНЕС архив
Иван Иванов е единственият мъж във финалната селекция за летните награди на ЕОК.

Тенисистът Иван Иванов беше избран във финалната селекция за най-добър млад спортист на Европа. Юношеският шампион на "Уимбълдън" и US Open за 2025 г. влезе в Топ 6 на в 14-ото издание на наградите "Пьотр Нуровски", връчвани от организацията на олимпийските комитети на Стария континент (ЕОК).

Заради голямата конкуренция за финала се класират шестима вместо петима млади спортисти от континента, съобщиха от ЕОК. Сред тях за първи път в лятното издание има и българин. През миналата година сноубордистката Малена Замфирова беше избрана за №1 в Европа в зимното издание на наградите.

"Щастлива съм, че номинираме за втори път български млад спортист и отново нашият кандидат отива на финал - коментира председателят на БОК Весела Лечева. - Иван Иванов вече записа името си в историята. Радващо е, че неговите постижения са оценени не само в България, но и от останалите олимпийски комитети в Европа, което е признание както за него, така и за България."

Освен 17-годишния Иванов останалите финалисти са черногорката Андреа Берисай (таекуондо), румънката Амалия Ковалиу (фехтовка), британката Руби Евънс (художествена гимнастика), естонката Алинка Инкер Мозер (лека атлетика) и словенката Маруша Тереза Шеркези (колоездене). Гласуването за победителя ще се проведе по време на 55-ата Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща на 12 юни.

Всички финалисти са поканени на галавечерята в същия ден. Всеки от тях ще получи плакет и парична награда. Премията за първо място е €15 000, за второ - €8000, за трето - €5000, а за четвърто, пето и шесто - по €3000.

 

НА КОРТА

Същевременно Иван Иванов отпадна в I кръг на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Червия (Италия) с награден фонд €56 700. Тийнейджърът от Варна загуби с 5:7, 1:6 от представителя на домакините Лоренцо Карбони (20 г.) след 1:39 ч. игра.

Друг български национал за Купа "Дейвис" - Пьотр Нестеров, пък се класира за II кръг в Червия. След като влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, той победи представителя на домакините Федерико Бондиоли с 6:2, 6:4. Следващият му съперник ще бъде Манас Дхамне (Индия).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис, Иван Иванов, БОК, ЕОК

Още новини по темата

Алкарас пропуска дори "Уимбълдън"
20 Май 2026

Тенис легендата Били Джийн Кинг се дипломира на 82 г.
19 Май 2026

Синер стана вторият в историята притежател на "Златен Мастърс"
17 Май 2026

Синер вече е №1 по поредни победи на "Мастърс"
14 Май 2026

Дъжд и футболен дим доведоха до среднощен тенис маратон в Рим
14 Май 2026

Синер изравни "Мастърс" рекорд на Джокович
12 Май 2026

Костадинова най-сетне призна Лечева за шеф на БОК
06 Май 2026

Тенис звездите скочиха на "Ролан Гарос" заради наградния фонд
05 Май 2026

Синер извоюва историческа титла в Мадрид
03 Май 2026

Весела Лечева става легитимен председател на БОК
03 Май 2026

Григор Димитров падна най-ниско в ранглистата от 16 години
13 Апр. 2026

Тенисистките ни дадоха само 8 гейма на сингъл на Мароко за BJKCup
07 Апр. 2026

България би убедително Южна Африка за BJKCup
06 Апр. 2026

Иван Иванов спечели най-значимата си титла при мъжете
29 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса