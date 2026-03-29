Иван Иванов спечели най-значимата си титла при мъжете

17-годишният тенисист ще направи скок от близо 200 позиции в световната ранглиста

Днес, 13:56
От началото на тази година това беше трети финал за Иван Иванов от общо пет изиграни турнира и първа титла при едва втората му поява на ниво М25.
Иван Иванов стана шампион на тенис турнира на клей корт в Тарагона (Испания) от категория М25 в мъжката верига на международната федерация (ITF). На финала днес 17-годишният варненец разгроми представителя на домакините Алекс Марти Пухолрас с 6:3, 6:2 за час и половина.

Двубоят можеше да приключи още по-бързо и с още по-изразителен резултат за българина. В 6-ия гейм на втория сет обаче той не се възползва от мачбол на собствен сервис и пропусна да затвори частта и срещата с 6:0. Два гейма по-късно Иван материализира следващата си възможност.

За Иванов това е най-значимата титла в крехката му кариера при мъжете. Юношеският шампион от "Уимбълдън" и US Open досега беше печелил професионален турнир само от категория М15 - в Сентендре (Унгария) през май 2025 г.

От началото на тази година това беше негов трети финал от общо пет изиграни турнира, след като през януари стигна до последните мачове на две от трите М15 надпревари в Манакор, но ги загуби. Впоследствие той записа дебютна победа на ниво М25 в Португалия, а в едва второто си участие в тази категория завоюва титлата.

Със спечелените 25 т. за световната ранглиста Иван Иванов ще направи огромен скок от близо 200 места. В момента българският талант е на върховата в кариерата си 780-а позиция в класацията на АТР с актив от 36 т., а когато бъдат прибавени тези от Тарагона, той ще има 61.

С толкова към днешна дата са четирима играчи от №600 до №603. Което значи, че е възможно новият актив на нашия тенисист да му осигури дебют в Топ 600 при обновяването на ранглистата на 6 април (точките от турнирите на ITF се добавят със седмица закъснение).

