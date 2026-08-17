Джокович иска да се сбогува с тениса на олимпийската сцена

ЕПА/БГНЕС Датата е 4 август 2024 г. - Новак Джокович триумфира като олимпийски шампион със знамето на Сърбия в ръце минути след края на финала срещу Карлос Алкарас на централния корт "Филип Шатрие" в Париж. Бившият №1 мечтае да приключи кариерата си по същия начин в Лос Анджелис през 2028 г.

Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 са моментът, в който Новак Джокович планира да се оттегли от професионалния тенис. Това сподели сръбският ветеран, който след две години през лятото ще е навършил 41.

"Участие на следващата олимпиада продължава да бъде мечта, цел и желание за мен. Казах няколко пъти през последните години, че бих искал да стигна до игрите в ЛА 2028. Мисля, че мога да го направя. Ще видим. Ще зависи от това как ще реагира тялото ми и от много други обстоятелства", сподели рекордьорът с 24 титли от Големия шлем пред испанския ежедневник "Спорт".

Преди два дни бившият №1 в света отпадна след само един изигран мач от турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати. Джокович допусна обрат срещу аржентинеца Тиаго Тиранте с 6:2, 4:6, 4:6, като от средата на втория сет изпитваше видими физически проблеми.

🔴𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Novak Djokovic: "Espero llegar a Los Ángeles 2028 y terminar mi carrera de esa manera"



🎙️ Albert Briva pic.twitter.com/o8unistNyk — Diario SPORT (@sport) 17 август 2026 г.

"Днес не играя и не участвам в толкова турнири, колкото през последните 20 години - добави Новак пред каталунската медия. - Избрах този път, защото искам да прекарвам повече време със семейството си и наистина да се посветя на различните си роли в живота: съпруг, баща, син или брат, както и да развивам други неща, които ме интересуват. Разбира се, тенисът остава центърът на професионалния ми живот, но също така искам да намеря баланс, затова преосмислих графика си. Все още се надявам обаче да стигна до олимпийските игри и да завърша кариерата си по този начин - със сръбското знаме на раменете си в Лос Анджелис."

Джокович е действащият олимпийски шампион в мъжкия тенис. Сърбинът спечели златния медал от игрите в Париж 2024 след епична битка във финала срещу испанеца Карлос Алкарас, решена след два тайбрека - 7:6 (3), 7:6 (2).