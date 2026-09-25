България победи Португалия на футбол

Младежкият национален отбор по футбол (до 21 г.) постигна много престижна победа с 2:1 в домакинството срещу Португалия в мач от група В на квалификациите за Евро 2027. Успехът е много ценен, тъй като португалците до момента нямаха загуба (6 победи, 1 равенство). В тима им също така личат доста класни футболисти - защитникът Тиаго Габриел ("Лече"), халфовете Матеуш Фернандеш ("Тотнъм"), Родриго Мора ("Рома") и нападателите Джовани Кенда ("Челси"), Густаво Варела ("Монца") и Карлос Форбс ("Брюж").

Гостите откриха в 51-ата минута чрез Варела, след като играха и по-активно до почивката. Селекцията на Тодор Янчев обаче стигна до обрат в последните минути. В 87-ата Тодор Павлов ("Локомотив", Пд) изравни, а в първата минута след 90-ата Александър Маринов ("Лудогорец") вкара победния гол. Много силен мач изнесе вратарят Пламен Андреев ("Дебрецен").

С тази победа България събра 14 точки, но остава на трето място. В сряда младежите ни гостуват срещу Чехия (15 т.) в директен спор за втората позиция, която ще ни даде право на плейоф за място на континенталния шампионат. Програмата ни завършва с домакинство срещу четвъртия - Шотландия (11 т.), отново в Пазарджик. Португалия остава начело с 19 точки.

След мача селекционерът Тодор Янчев каза: "Големи са емоциите. Искам да благодаря на нашите играчи, защото благодарение на тях извоювахме тази победа. Ние сме до тъчлинията, но те са главните действащи лица на терена. Емоцията е огромна, още повече след като победихме най-силния отбор не само в нашата група, а и в Европа. Нашите играчи имат голямо бъдеще. Те могат много повече и се надявам тази победа да им даде още сила и увереност. С волята си решихме мача в последните минути. Така и трябваше да стане, защото след това почти не остана време и те да реагират. Не мога да кажа, че една победа променя всичко, но тя трябва да ни послужи като стъпало по пътя нагоре. Движим се в правилната посока, но тепърва предстоят важните мачове и трябва да мислим за тях. Нека сега изживеем емоцията, а от утре започваме да насочваме фокуса към мача с Чехия."