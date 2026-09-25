Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България победи Португалия на футбол

Драматичният успех на младежите обаче още не е достатъчен за място в плейофите за Евро 2027

25 Септ. 2026
Младежките национали ликуват след победния си гол срещу Португалия в днешния мач в Пазарджик.
БФС
Младежките национали ликуват след победния си гол срещу Португалия в днешния мач в Пазарджик.

Младежкият национален отбор по футбол (до 21 г.) постигна много престижна победа с 2:1 в домакинството срещу Португалия в мач от група В на квалификациите за Евро 2027. Успехът е много ценен, тъй като португалците до момента нямаха загуба (6 победи, 1 равенство). В тима им също така личат доста класни футболисти - защитникът Тиаго Габриел ("Лече"), халфовете Матеуш Фернандеш ("Тотнъм"), Родриго Мора ("Рома") и нападателите Джовани Кенда ("Челси"), Густаво Варела ("Монца") и Карлос Форбс ("Брюж").

Гостите откриха в 51-ата минута чрез Варела, след като играха и по-активно до почивката. Селекцията на Тодор Янчев обаче стигна до обрат в последните минути. В 87-ата Тодор Павлов ("Локомотив", Пд) изравни, а в първата минута след 90-ата Александър Маринов ("Лудогорец") вкара победния гол. Много силен мач изнесе вратарят Пламен Андреев ("Дебрецен").

С тази победа България събра 14 точки, но остава на трето място. В сряда младежите ни гостуват срещу Чехия (15 т.) в директен спор за втората позиция, която ще ни даде право на плейоф за място на континенталния шампионат. Програмата ни завършва с домакинство срещу четвъртия - Шотландия (11 т.), отново в Пазарджик. Португалия остава начело с 19 точки.

След мача селекционерът Тодор Янчев каза: "Големи са емоциите. Искам да благодаря на нашите играчи, защото благодарение на тях извоювахме тази победа. Ние сме до тъчлинията, но те са главните действащи лица на терена. Емоцията е огромна, още повече след като победихме най-силния отбор не само в нашата група, а и в Европа. Нашите играчи имат голямо бъдеще. Те могат много повече и се надявам тази победа да им даде още сила и увереност. С волята си решихме мача в последните минути. Така и трябваше да стане, защото след това почти не остана време и те да реагират. Не мога да кажа, че една победа променя всичко, но тя трябва да ни послужи като стъпало по пътя нагоре. Движим се в правилната посока, но тепърва предстоят важните мачове и трябва да мислим за тях. Нека сега изживеем емоцията, а от утре започваме да насочваме фокуса към мача с Чехия."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

младежки национален отбор, Тодор Янчев

Още новини по темата

Футболист на "Милан" бе повикан в младежкия ни национален отбор
20 Септ. 2026

Дебютът на Тодор Янчев при младежите се получи само до почивката
11 Окт. 2025

Селекционерът на младежите се поблазни за поста при мъжете
11 Септ. 2025

Голям футболен талант се отказа да играе за България
25 Авг. 2025

Младежите ни ще пропуснат 18-о поредно европейско първенство
10 Септ. 2024

България остана със сребро на Евроволей за младежи
07 Септ. 2024

Волейболните таланти ще играят за европейската титла
06 Септ. 2024

Клуб от Първа лига се раздели с треньора си
02 Септ. 2024

"Левски" продължи фурора си в Първа лига
26 Юли 2024

"Ботев" (Вр) бързо намери треньор за новия сезон
06 Юни 2024

И Албания разкри националите ни
17 Окт. 2023

Звезда на "Борусия" (Дортмунд) обезсърчи младежите ни
13 Окт. 2023

Младежките национали увредили съблекалнята след снощната победа
13 Септ. 2023

Още един национал отпадна от състава на Кръстаич
01 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ