Белгиец задмина Николов за №1 на Евроволей 2026

CEV Волейболистите от националния отбор на Финландия ликуват насред зала "Палавела" в Торино, след като пречупиха световния шампион Италия с тайбрек и класираха страната си за 1/2-финал на европейско първенство едва за втори път в историята след 2007 г.

Лидерът на националния отбор по волейбол Александър Николов загуби първата си позиция и в двете индивидуални класации, които оглавяваше след първата фаза от елиминациите на европейското първенство. След 1/8-финалите българският посрещач, използван като диагонал от селекционера Джанлоренцо Бленджини, беше начело и сред реализаторите, и сред нападателите, но след приключването на 1/4-финалите беше изместен от белгиеца Фере Регерс.

Диагоналът на "червените дяволи" отбеляза 23 т. (1 блок) при загубата с 1:3 (-22, -22, 20, -13) срещу Словения в Торино и приключи участието си с общо 143 точки, от които 121 в нападение. Кръг по-рано Николов напусна турнира със 140 т., от които 120 в атака, като и в двете най-престижни подреждания вече е втори зад Регерс.

И двамата обаче почти сигурно ще бъдат задминати до края на Евроволей 2026, като шанс да сторят това имат един словенец - Ник Муянович, и особено двама финландци - Лука Мартила и Йонас Йокела. С общи усилия скандинавците изведоха "Суоми" до сензационна победа над домакина на Финалната четворка Италия с 3:2 (-21, 26, 16, -20, 13) и ще играят на 1/2-финалите вместо "адзурите".

В битките за място в големия финал в петък Словения ще се изправи срещу защитаващия титлата си от Евроволей 2023 Полша, а Финландия ще срещне олимпийския шампион от Париж 2024 Франция. Мачът за бронза и спорът за златото са в събота.

След стъписващата развръзка на 1/4-финала срещу италианците Мартила (136 т.) и Йокела (133 т.) са трети и четвърти при реализаторите. Муянович (119 т.) пък е пети, като на всички тях им предстоят по два мача до края. При нападателите Йокела (116 т.) и Мартила (113 т.) към момента са с разменени позиции зад Регерс и Николов, но също са на една ръка разстояние от върха. Тук Муянович (96 т.) изостава на 6-о място.

Александър Николов е в челото на още една персонална ранглиста на шампионата на Стария континент в Италия, България, Румъния и Финландия - той е №4 сред изпълнителите на сервис с 15 аса. По-малкият му брат Симеон Николов е трети с 18 директни точки, а начело засега е украинецът Олех Плотницкий с 20, следван от Лука Мартила с 19.

Още двама наши национали са в Топ 5 на своите позиции преди заключителната фаза на турнира. Капитанът Алекс Грозданов е №4 сред центровете с 20 точкови блокади. Повече имат само белгиецът Мартайн Колсон (24), словенецът Ян Козамерник (23) и италианецът Пардо Мати (22).

Използваният като либеро Жасмин Величков пък е четвъртият най-добър посрещач с 41,91% перфектно посрещане. Пред него са шведът Йоел Андерсон (44,00%), украинецът Олександър Бойко (43,80%) и словенецът Яни Ковачич (43,40%), който единствен може да подобрява представянето си. Или да го влошава.

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026



1/8-финали

Италия - Дания 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)

Финландия - Гърция 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

Франция - Португалия 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

Украйна - Румъния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Белгия - Чехия 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)

Словения - Сърбия 3:0 (25:14, 25:13, 25:22)

Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)

Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)



1/4-финали

Италия - Финландия 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15)

Франция - Румъния 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

Белгия - Словения 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25)

Полша - Германия 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)



1/2-финали

(I) Финландия - Франция 25.IX, Милано

(II) Словения - Полша 25.IX, Милано



Мач за 3-то място

Загубил I - Загубил II 26.IX, Милано



Финал

Победител I - Победител II 26.IX, Милано