България би еврошампиона Полша пред 13 000 в София

Волейболистите от националния отбор оставиха сърцето и душата си на игрището за България, както ги призова публиката в "Арена 8888" в София. Селекцията на италианския ни треньор Джанлоренцо Бленджини изтръгна героичен успех с 3:2 (-20, 29, 23, -19, 18) над действащия европейски шампион Полша пред над 13 000 зрители в претъпканата зала.

Това се оказа недостатъчно за пълното "чудо", което беше необходимо на тима ни, за да стигне до второто място в домакинската група В на Евро 2026 - победа с 3:0 или 3:1 срещу "дружина полска". Но все пак донесе гордост и самочувствие за "лъвовете", които ще имат нужда от тях в следващия етап на шампионата.

Героичното представяне на българските национали започна във втората и третата част, в които те осъществиха забележителни обрати, за да се доближат само на гейм от основната цел. Във втория нашите изоставаха с 4:10 и 9:14, а в края спасиха пет геймбола и пропуснаха един, преди да изравнят общия резултат. В третия пък волейболистите ни имаха ранен пасив от 4:8 и после от 9:13, преди да стигнат до 16:14 и повече да не погледнат назад.

Инерцията се запази и в началото на четвъртата част, в която българският отбор поведе със 7:4. Тук някъде обаче поляците успяха да разбият ритъма в играта ни и се стигна до пълен обрат и аванс от 12:9 в полза на еврошампиона. След това разликата бързо набъбна до 16:10 и въпреки някои моментни проблясъци в нашата атака геймът си отиде, а с него - и шансовете за втората позиция.

В драматичния тайбрек националите ни дръпнаха рано с 3:0, а после отвориха огромна разлика при 9:4. Поляците обаче я стопиха до минимум при 11:10 и изравниха при 13:13 след успешно видео оспорване за докосване на мрежата. Впоследствие България пропусна четири мачбола и отрази един, за да затвори двубоя с фантастичен блок на Александър Николов, хвърлил в екстаз феновете по трибуните.

Двигателят в нападението ни завърши срещата с изумителните общо 36 т. (1 ас, 1 блок). С двуцифрен актив допринесоха още двама в състава ни - Денислав Бърдаров с 24 т. (1 ас) и капитанът Алекс Грозданов с 12 т. (5 блока).

От поляците цели петима постигнаха по повече от 10 точки. Над всички в техния тим беше Камил Семенюк с 22 (1 ас, 1 блок), Бартоломей Боландж добави 16 (2 аса), Томаш Форнал завърши с 15 (1 ас, 2 блока), Бартоломей Лемански отбеляза 12 (2 аса, 5 блока), а Шимон Якубишак приключи с 11 (1 ас, 5 блока).

"Получи се една изключителна битка. Много труден, много тежък мач срещу, ако не най-силния, то един от най-силните отбори в света - посочи селекционерът Бленджини. - За нас беше изключително важно да поддържаме максимално високо ниво през цялото време. Защото когато играеш срещу такъв отбор, той не ти подарява нищо. Ако се отпуснеш малко, те наказва веднага, както се получи в четвъртия гейм, когато имаше един спад при нас, най-вече по отношение на атаката и това даде веднага отражение. Това е най-важното нещо за нашия отбор, който продължава да бъде в процес на развитие, на израстване. Именно през такива мачове, през това да устоят максимално дълго, да запазят концентрация и най-високото си възможно ниво на представяне ще се постигне и тяхното развитие. Така че поздравления за това, че се справиха, и гледаме към следващия мач."

Полша си беше гарантирала предварително първото място в група В и на 1/8-финалите в София ще срещне четвъртия от играната в румънския град Клуж-Напока група D - тима на Латвия. Заемайки трето място в крайното класиране, България пък ще трябва да се изправи срещу Германия в първия кръг на директните елиминации. Мачът срещу Бундестима е в събота (19 септември) от 19:00 ч. и ще бъде излъчван пряко по Max One.

Любопитното е, че българският и полският тим може да се срещнат още веднъж в столичната "Арена 8888" - на 1/4-финалите, ако и двата отбора преодолеят съперниците си преди това. Този евентуален двубой би бил следващия вторник (22 септември), след което Евроволей 2026 ще се пренесе в Италия за Финалната четворка в Милано (25-26 септември).