България си гарантира 1/8-финал на Евроволей 2026

CEV Използваният като либеро Жасмин Величков (№6) се поздравява бурно с капитана Алекс Грозданов след драматично спечелена точка от България в мача срещу Израел.

Кръг преди края на груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже България си гарантира място на 1/8-финалите в турнира, на който е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. В четвъртия си мач пред въодушевената публика от близо 10 000 зрители в зала "Арена 8888" в София националният ни отбор записа третата си победа в група В - 3:1 (-23, 22, 15, 20) срещу Израел.

Избраниците на италианския селекционер Джанлоренцо Бленджини влязоха в двубоя неочаквано нервно и разконцентрирано и допуснаха множество грешки както в защита, така и в нападение, което логично доведе до загуба на първия гейм. Напрежението в нашето поле се запази чак до средата на втората част, когато съдийска несправедливост нажежи страстите до краен предел.

При резултат 18:17 за "лъвовете" следващата точка беше отсъдена в полза на израелците, макар дори видеоповторението да показа, че няма докосване на топката до пода при плонжа на разпределителя Симеон Николов, преди атаката да бъде завършена успешно от волейболистите ни. Последва бурна реакция от целия български отбор, а заради прекомерно агресивни изблици Александър Николов получи жълт картон и съперникът служебно излезе напред - 18:19.

Неправдата обаче подейства двойно мотивиращо за тима ни. Вдъхновени допълнително от рева на феновете по трибуните, световните вицешампиони затвориха гейма вихрено, печелейки 6 от последните 9 точки. Зародилият се устрем се пренесе и в следващите две части, в които националите се разправиха с противника по категоричен начин от първите разигравания до последните точки. Мачболът беше реализиран при третата от шест поредни възможности, дошли при 24:18.

Благодарение на разнообразната игра на плеймейкъра Симеон Николов, цели четирима български волейболисти завършиха срещата с двуцифрен точков актив. Над всички бяха Александър Николов (3 аса) и Денислав Бърдаров (2 блока) с по 18 т., Аспарух Аспарухов добави 13 т. (3 аса, 4 блока), а капитанът Алекс Грозданов допринесе с 12 т. (1 ас, 3 блока).

За тима на Израел най-резултатен стана Марк Рура с 18 т. (1 ас), а Шай Майо Либерман приключи с 14 т. (3 аса).

С баланс от 3 победи, 1 загуба и 9 точки селекцията ни остава на трето място във временното класиране, но вече няма и теоретична вероятност да изпадне от Топ 4 за участие в директните елиминации. Пред нас засега остават съставите на Украйна (4-0, 12 т.) и Полша (3-0, 9 т.), които утре играят помежду си. Четвърти в момента е Израел (1-3, 2 т.), а шанс да стигнат до 1/8-финалите все още имат също Португалия (0-4, 1 т.) и Северна Македония (0-3, 0 т.).

В последния ден от група В нашите волейболисти излизат срещу "дружина полска" - в сряда (16 септември) от 19:00 ч.