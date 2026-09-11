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"Лудогорец" отказа да играе за Купата на елита

Всички останали водещи отбори са потвърдили участие в новоучредения турнир

Днес, 11:22
Треньорът на "Лудогорец" Томас Райс и ръководството на клуба са отклонили поканата на БФС за участие в надпреварата за Купата на лигата, въпреки че разградчани приключиха вече участието си в европейските клубни турнири.
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Треньорът на "Лудогорец" Томас Райс и ръководството на клуба са отклонили поканата на БФС за участие в надпреварата за Купата на лигата, въпреки че разградчани приключиха вече участието си в европейските клубни турнири.

Новият турнир, учреден от БФС, вече придобива конкретни очертания. След като вчера от "Черно море" първи се похвалиха, че ще участват в турнира за Купата на елита, анонсиран и като "Про къп", днес станата ясни и останалите участници. Те бяха обявени официално от футболния съюз - шампионът "Левски", носителят на Купата и Суперкупата на България ЦСКА, вицешампионът "ЦСКА 1948", "Ботев" (Пд), "Локомотив" (Пд), "Черно море", "Арда" и "Ботев" (Вр).

Потвърдено е, че в рамките на турнира ще се изиграят седем мача на директни елиминации - четири 1/4-финала, два 1/2-финала и финал. Датите на провеждане още не са ясни, но се предполага, че ще бъдат съобщени по време на жребия за надпреварата, който ще се проведе на 15 септември от 19:00 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт 2.

Прави впечатление отсъствието на бронзовия медалист от миналия сезон и 14-кратен шампион на България "Лудогорец". Разградчани са отклонили поканата да се включат за Купата на елита, въпреки че вече отпадната от турнира за Лигата на конференцията.

Анонсът на БФС за предстоящия жребий във вторник за турнира "Про къп" (или Купата на елита).
БФС Анонсът на БФС за предстоящия жребий във вторник за турнира "Про къп" (или Купата на елита).
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Ключови думи:

Про къп, Купа на елита, БФС, Лудогорец

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