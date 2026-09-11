"Лудогорец" отказа да играе за Купата на елита

СПОРТАЛ Треньорът на "Лудогорец" Томас Райс и ръководството на клуба са отклонили поканата на БФС за участие в надпреварата за Купата на лигата, въпреки че разградчани приключиха вече участието си в европейските клубни турнири.

Новият турнир, учреден от БФС, вече придобива конкретни очертания. След като вчера от "Черно море" първи се похвалиха, че ще участват в турнира за Купата на елита, анонсиран и като "Про къп", днес станата ясни и останалите участници. Те бяха обявени официално от футболния съюз - шампионът "Левски", носителят на Купата и Суперкупата на България ЦСКА, вицешампионът "ЦСКА 1948", "Ботев" (Пд), "Локомотив" (Пд), "Черно море", "Арда" и "Ботев" (Вр).

Потвърдено е, че в рамките на турнира ще се изиграят седем мача на директни елиминации - четири 1/4-финала, два 1/2-финала и финал. Датите на провеждане още не са ясни, но се предполага, че ще бъдат съобщени по време на жребия за надпреварата, който ще се проведе на 15 септември от 19:00 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт 2.

Прави впечатление отсъствието на бронзовия медалист от миналия сезон и 14-кратен шампион на България "Лудогорец". Разградчани са отклонили поканата да се включат за Купата на елита, въпреки че вече отпадната от турнира за Лигата на конференцията.