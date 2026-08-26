Спортното министерство финансира БФС със €134 000 евро

БФС Спортният министър Енчо Керязов (вляво) води разговор с изпълнителния шеф на БФС Андрей Петров (до него), неговия заместник Добрин Гьонов и президента на футболната централа Георги Иванов (вдясно) по време на визитата си.

Финансиране в размер на 134 000 евро отпусна на БФС държавата в лицето на Министерството на младежта и спорта (ММС). Това стана ясно при посещението вчера на спортния министър Енчо Керязов в Национална футболна база "Бояна". Неговата цел бе да се запознае детайлно с проекта "Академия БФС", който бе анонсиран в края на 2025 г. и беше задействан в началото на август, след като получи одобрението на конгреса на футболния съюз.

Керязов се запозна с организацията на тренировъчния процес и условията за подготовка и развитие на младите футболни таланти. Той изгледа и контролата между отбора на "Академия БФС", селектиран на национално ниво измежду родени през 2013 г. млади футболисти, и този на "Миньор" (Пк) до 15-годишна възраст.

Министърът бе въведен в идеята от президента на БФС Георги Иванов, изпълнителния директор Андрей Петров и неговия заместник Добрин Гьонов. В разговора Керязов посочи, че подкрепата за развитието на младите таланти е сред приоритетите на Министерството на младежта и спорта.

Решението за финансиране на футболния съюз от страна на ММС идва на фона на минали спорове между двете страни, които бяха стигнали почти до съдебна зала. Повод бе ревизия на ММС при тогавашния министър Красен Кралев, която откри неправомерни разходи от страна на предишното ръководство на БФС по организацията на Евро 2015 за юноши (до 17 г.). Тогава от спортното министерство заведоха иск срещу футболния съюз на стойност 142 766 лв. (с лихвите 144 510 лв.), но в крайна сметка не бе даден ход на делото, след като от БФС са се съгласили да платят оспорваната сума. Оттогава БФС не попадаше в годишните програми за финансиране на дейността на спортните федерации.