БФС ще инвестира основно в юношески футбол до 2030 г.

Приоритет за Българския футболен съюз през следващите 4 години ще бъде развиването на детско-юношеския футбол чрез новата инициатива Академия БФС, изграждане на нови терени със средства на ФИФА и други съпътстващи проекти. Това стана ясно по време на редовния отчетен конгрес на футболната ни федерация, който се проведе днес и завърши за по-малко от два часа. На него стана ясно също, че БФС продължава да разчита основно са приходи от ФИФА и УЕФА, които все така съставляват над половината от постъпленията в бюджета на съюза.

В конгреса взеха участие 248 делегати от общо 306, които са изпратили заявления, че ще участват във форума. Общо във футболния съюз членуват 490 клуба. Пред тях Георги Иванов изчете приветствие, в което заяви: "Подкрепяме клубовете си да създават таланти. Започваме изграждането на академия на БФС, ще участваме в изграждането на спортен научен център."

Относно акцента върху детско-юношеския футбол Георги Иванов обясни след края на конгреса: "Целта е цялостно развитие на системата. Националният отбор е върха на айсберга на системата, която работи вече 15 години. Ние виждаме проблемите от годините, виждаме проблемите в самата инфраструктура. В София 4300 човека играят на едно игрище. В града има 320 отбора, които играят до 14-годишна възраст. Тренират четири отбора на едно игрище. Това е голям проблем. Ние като футболен съюз се опитваме да помогнем. Надявам се да има правителство. Без подкрепата на държавата няма да стигнем доникъде. Повечето клубове са общински, и общините трябва да помагат."

СКЪПИЯТ РАЗХОД "НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ"

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров представи пред делегатите финансовия отчет за 2025 г., в който стана ясно, че най-скъпото перо е обезпечаването на календара и подготовката на всички национални формации - общо 3.455 млн. евро. Приходната част пък основно е зависела от средствата, предоставяни от УЕФА (6.346 млн.) и от ФИФА (1.329 млн.). Или общо 7.675 млн. евро от двете глобални футболни организации.

Последното няма да се промени и в бюджета за 2026 г. В него над половината приходи (8.7 млн. евро) трябва да дойдат от програми на ФИФА и УЕФА. Заложено е разходите (15.626 млн. евро) да бъдат малко повече от приходната част (15.307 млн.). Отново ще се харчи най-много за националните отбори и за персонала, както и за административно-технически разходи.

СТРАТЕГИЯТА ДО 2030 Г.

Представен бе и планът за развитие на футболния ни съюз през следващите 4 години. Стратегията е базирана на четири основни стълба - масовият футбол, развитие на клубове и турнири, развитие на женския футбол и подобряване на представянето на националните ни отбори. От БФС изразяват готовност да поемат администрирането на ученическите игри в страната, което да бъде стъпка към по-голямо масовизиране на футбола у нас. Сред акцентите също са създаването на Академията на БФС, включване в изграждането на спортен научен център и активната работа по развитието на елитния детско-юношески футбол с помощта на белгийската компания "Double pass".

"Беше много важно стратегията 2026-2030, която е пътна карта, да се движим и България да се гордее със своя национален отбор и своя клубен футбол", коментира президентът на футболния съюз.

По време на конгреса бяха гласувани и промени в 55 точки от Устава на БФС, за да се съгласуват с изискванията на ФИФА и УЕФА. Те бяха приети единодушно. "Променяме сериозни неща по Устава, за да вършим по-добра оперативна работа. Всички проекти и неща да минават по-леко, а не да взимаме решения на Конгреса, който е отчетен", поясни Георги Иванов.