БФС ще инвестира основно в юношески футбол до 2030 г.

Националните ни отбори "гълтат" 3.45 млн. евро годишно

Днес, 15:24
Президентът на БФС Георги Иванов (вдясно) разговаря с изпълнителния директор Андрей Петров преди началото на днешния конгрес.
Президентът на БФС Георги Иванов (вдясно) разговаря с изпълнителния директор Андрей Петров преди началото на днешния конгрес.

Приоритет за Българския футболен съюз през следващите 4 години ще бъде развиването на детско-юношеския футбол чрез новата инициатива Академия БФС, изграждане на нови терени със средства на ФИФА и други съпътстващи проекти. Това стана ясно по време на редовния отчетен конгрес на футболната ни федерация, който се проведе днес и завърши за по-малко от два часа. На него стана ясно също, че БФС продължава да разчита основно са приходи от ФИФА и УЕФА, които все така съставляват над половината от постъпленията в бюджета на съюза.

В конгреса взеха участие 248 делегати от общо 306, които са изпратили заявления, че ще участват във форума. Общо във футболния съюз членуват 490 клуба. Пред тях Георги Иванов изчете приветствие, в което заяви: "Подкрепяме клубовете си да създават таланти. Започваме изграждането на академия на БФС, ще участваме в изграждането на спортен научен център."

Относно акцента върху детско-юношеския футбол Георги Иванов обясни след края на конгреса: "Целта е цялостно развитие на системата. Националният отбор е върха на айсберга на системата, която работи вече 15 години. Ние виждаме проблемите от годините, виждаме проблемите в самата инфраструктура. В София 4300 човека играят на едно игрище. В града има 320 отбора, които играят до 14-годишна възраст. Тренират четири отбора на едно игрище. Това е голям проблем. Ние като футболен съюз се опитваме да помогнем. Надявам се да има правителство. Без подкрепата на държавата няма да стигнем доникъде. Повечето клубове са общински, и общините трябва да помагат."

 

СКЪПИЯТ РАЗХОД "НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ"

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров представи пред делегатите финансовия отчет за 2025 г., в който стана ясно, че най-скъпото перо е обезпечаването на календара и подготовката на всички национални формации - общо 3.455 млн. евро. Приходната част пък основно е зависела от средствата, предоставяни от УЕФА (6.346 млн.) и от ФИФА (1.329 млн.). Или общо 7.675 млн. евро от двете глобални футболни организации.

Последното няма да се промени и в бюджета за 2026 г. В него над половината приходи (8.7 млн. евро) трябва да дойдат от програми на ФИФА и УЕФА. Заложено е разходите (15.626 млн. евро) да бъдат малко повече от приходната част (15.307 млн.). Отново ще се харчи най-много за националните отбори и за персонала, както и за административно-технически разходи.

 

СТРАТЕГИЯТА ДО 2030 Г.

Представен бе и планът за развитие на футболния ни съюз през следващите 4 години. Стратегията е базирана на четири основни стълба - масовият футбол, развитие на клубове и турнири, развитие на женския футбол и подобряване на представянето на националните ни отбори. От БФС изразяват готовност да поемат администрирането на ученическите игри в страната, което да бъде стъпка към по-голямо масовизиране на футбола у нас. Сред акцентите също са създаването на Академията на БФС, включване в изграждането на спортен научен център и активната работа по развитието на елитния детско-юношески футбол с помощта на белгийската компания "Double pass".

"Беше много важно стратегията 2026-2030, която е пътна карта, да се движим и България да се гордее със своя национален отбор и своя клубен футбол", коментира президентът на футболния съюз.

По време на конгреса бяха гласувани и промени в 55 точки от Устава на БФС, за да се съгласуват с изискванията на ФИФА и УЕФА. Те бяха приети единодушно. "Променяме сериозни неща по Устава, за да вършим по-добра оперативна работа. Всички проекти и неща да минават по-леко, а не да взимаме решения на Конгреса, който е отчетен", поясни Георги Иванов.

Още новини по темата

БФС осъди бивш национален селекционер
17 Февр. 2026

БФС глоби най-много пловдивските клубове и "Левски"
13 Февр. 2026

БФС премести два пъти пловдивското дерби за 24 часа
10 Февр. 2026

БФС глоби "Левски" с близо 10 000 евро за расизъм
09 Февр. 2026

"Лудогорец" поиска оставки в БФС
07 Февр. 2026

Най-добрият ни женски треньор ще вади България от дупката
30 Яну. 2026

Георги Иванов ще се отчита на конгрес на 20 март
29 Яну. 2026

Домусчиев даде кратък кредит на доверие на БФС
14 Яну. 2026

"Ботев" (Пд) поиска БФС да спре трансферите на "Левски"
13 Яну. 2026

БФС сложи край на обедните мачове през седмицата
09 Яну. 2026

Годината, в която футболът ни посрами пред света
27 Дек. 2025

"Лудогорец" поиска среща за спазване на феърплея
23 Дек. 2025

БФС поиска първо място в Лигата на нациите
21 Дек. 2025

БФС създава своя академия за таланти
18 Дек. 2025

