Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът е всичко друго, но не и приоритет за ПБ

В управленската програма на Румен Радев отсъстват ключови законодателни промени в сферата

Днес, 06:05
Спортният министър Енчо Керязов (вляво) разговаря с вицепремиера Гълъб Донев зад гърба на военния министър Димитър Стоянов по време на обсъжданията на държавния бюджет за 2026 г. в парламента през юли. Както амбициите на ММС бяха посечени от финансовото ведомство, така и надеждите на спортната общественост угаснаха с публикуването на управленската програма на кабинета "Радев".
БГНЕС
Спортният министър Енчо Керязов (вляво) разговаря с вицепремиера Гълъб Донев зад гърба на военния министър Димитър Стоянов по време на обсъжданията на държавния бюджет за 2026 г. в парламента през юли. Както амбициите на ММС бяха посечени от финансовото ведомство, така и надеждите на спортната общественост угаснаха с публикуването на управленската програма на кабинета "Радев".

В предизборната си кампания "Прогресивна България" заложи на редица емблематични лица от българския спорт и тази стратегия донесе успех на партията на Румен Радев. Благодарение на своята популярност депутати от ПБ станаха олимпийският вицешампион в гимнастиката Йордан Йовчев, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, волейболната легенда Владимир Николов, членът на Залата на славата на плувния маратон Петър Стойчев. За министър на младежта и спорта в правителството на доскорошния президент пък беше назначен световноизвестният акробат Енчо Керязов.

Всичко това даде основание да се смята, че спортът най-сетне ще получи необходимото допълнително внимание и ще бъде превърнат в национален приоритет от новите властимащи. Такива бяха декларираните заявки и от самия министър Керязов, който чертаеше планове за увеличение на бюджета на ведомството с 30%. Уви, както амбициите на ММС бяха посечени от финансовия министър Гълъб Донев, така и надеждите на спортната общественост угаснаха с публикуването на управленската програма на кабинета "Радев" за 4-годишния период на мандата му (2026-2030).

В нея сектор "Младежки и политики и спорт" е разположен под №18 (от общо 20 раздела) и са му отделени малко повече от шест страници (от 177-а нататък) в 208-страничния документ. Като се изключат патетичните слова, описващи концептуално добрите намерения какво трябва да се случи, отсъства каквато и да е ясна визия как тези пожелателни акценти ще се превърнат в реалност.

Изброени са всички повтаряни от години и дори десетилетия необходими действия в областта на младежките политики, детския и масовия спорт, елитния спорт, спортната инфраструктура, държавното финансиране, феърплея и чистия спорт. Липсват обаче основните инструменти за изпълнението и постигането на поставените цели - а именно ключова законодателна дейност.

Конкретни планове за законови промени са посочени само по три от систематизираните общо шест приоритета на "Прогресивна България" в сферата на младежта и спорта. Първият засяга имагинерно изменение и допълнение в Закона за младежта, което "да отразява съвременните предизвикателства и приоритети на младежката политика" (със срок на изпълнение декември 2026 г.).

Другите две законодателни намерения са свързани с елитния спорт, второто от които всъщност се налага по международни причини: "повишаване на контролните правомощия на Антидопинговия център чрез привеждане на националното законодателство в съответствие със Световния антидопингов кодекс, в сила от 01.01.2027 г." (срок: декември 2026 г.). Така единствената реална законотворческа идея на ПБ е сведена до изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) в две изрични направления: "промяна на режима за вписване/отписване на спортните клубове" и "промяна на лицензионния режим на спортните федерации" (срок: февруари 2027 г.).

Любопитното е, че преди по-малко от два месеца в Народното събрание се проведе кръгла маса на тема необходимостта от фундаментални промени в ЗФВС. Организатор на дискусията беше депутатът от "Демократична България" и бивш баскетболен национал Калоян Иванов, който е и бъдещ вносител на законопроекта. Представители на управляващите от ПБ обаче отказаха да участват, при все че поканеният Владимир Николов е и зам.-председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта.

А предвидените промени са концентрирани върху всички най-наболели проблеми на българския спорт, начело с начините за финансиране и привличане на инвестиции. При това най-важните предложения на опозицията се припокриват практически на 100% с изложените цели на управляващите, включително: 

- въвеждане на механизъм за преотстъпване на до 20% от корпоративния данък в полза на спорта;

- осигуряване на устойчив и дългосрочен модел за финансиране чрез участие на частния сектор; подкрепа на спорта за високи постижения, детско-юношеския спорт и спортната инфраструктура; 

- насърчаване на инвестициите в изграждането, модернизацията и поддръжката на спортни обекти с обществено предназначение;

- намаляване на зависимостта на спортните организации от държавното финансиране; гарантиране на прозрачност, отчетност и публичен контрол при разходването на средствата.

Нищо от това обаче не фигурира като законодателни идеи в програмата на Радев, макар до голяма степен същите акценти да са изброени като крайна цел.

В средно- и дългосрочен план правителството смята да доведе спорта в XXI век (или обратното) посредством дигитализация на процесите. Сред набелязаните стъпки са:

- "създаване на единна национална цифрова карта и актуализиране на регистър на спортните обекти с цел ефективно планиране на инвестициите" (до декември 2028 г.)

- "въвеждане на онлайн кандидатстване, управление и отчитане на проекти чрез ИСУН или друга платформа с цел намаляване на административната тежест и осигуряване на по-бърз, прозрачен и ефективен достъп до финансиране" (до декември 2027 г.);

- "осъвременяване и дигитализация на ДП "Български спортен тотализатор" (до септември 2028 г.);

- "анализ на съществуващите информационни масиви на публичните предприятия, в които министърът на младежта и спорта упражнява правата на държавата, и въвеждане на дигитални решения спрямо получените заключения" (до май 2028 г.).

За самия край на мандата пък са предвидени радикални промени в образователните програми по физическо възпитание. "Прогресивна България" има намерение да въведе в дневния режим на началния етап "задължителна 10-минутна утринна гимнастика и 5-минутна двигателна пауза след 4-ти учебен час за учениците от І до ІV клас". Срокът е септември 2029 г. - точно четири десетилетия след последната учебна година със сутрешна ведрина.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

управленска програма, спорт, Прогресивна България, ЗФВС, Енчо Керязов, ММС

Още новини по темата

Олигарсите си отдъхнаха!
18 Авг. 2026

След 3 месеца във властта Радев обяви победа над "олигархията"
16 Авг. 2026

Кабинетът ще прави младежки дом от Нотариата в София
15 Авг. 2026

ПБ обещава религия, нови изпити и 125% учителски заплати
15 Авг. 2026

Кметица ознаменува учредяване на ПБ, без да напуска ГЕРБ
15 Авг. 2026

Кабинетът ще оздравява държавната енергетика
14 Авг. 2026

Визията на Радев за външната политика е клише до клише
13 Авг. 2026

Нови стимули и омбудсман за инвеститорите обещава правителството
13 Авг. 2026

Кабинетът сменя модела на заплащане в болниците
13 Авг. 2026

Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
13 Авг. 2026

Деолигархизацията ще става със заклинания

12 Авг. 2026

Правото на разплащане в брой влиза в конституцията
12 Авг. 2026

Кабинетът запазва до 2030 г. плоския данък и ставката на ДДС

12 Авг. 2026

Социалните пенсии и добавки излизат от НОИ
12 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки