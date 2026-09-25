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ПБ подкрепя декларацията, от която Йотова се разграничи

25 Септ. 2026
Петър Витанов ръководи парламентарната група на "Прогресивна България"
БГНЕС
Петър Витанов ръководи парламентарната група на "Прогресивна България"

"Благодарим на Украйна за високата оценка към българската дипломация. Днес България се присъедини към съвместната декларация на 51 държави в ООН, с която призовахме за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и започване на съдържателни мирни преговори.
Благодарим на Украйна за добрите думи. За нас солидарността, международното право и стремежът към мир са обща отговорност". Това съобщение се появи в профила на "Прогресивна България" тази вечер.

 

 

Не е ясно какви украински благодарности се имат предвид, вероятно става дума за пост на бившия украински министър Дмитро Кулеба в социалните мрежи, с които той благодари на България за участието й в декларацията на 50 страни по време на заседанието на Генералната асамблея на ООН.

Снощи президентката Илияна Йотова се разграничи частично от тази декларация. Тя, освен че е в подкрепа на Украйна, е и срещу агресора Русия, нещо, което сегашните управляващи се въздържат да признаят. 

Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов е част от българската делегация в Ню Йорк и от там за "24 часа" дава различна версия на случилото се. В интервюто той казва, че България се е присъединила към всички страни от ЕС и техните призиви за мир. "България не блокира този стейкаут. България застана съвсем солидарно с останалите страни членки. Но е важно да се отбележи, че когато се представи такъв документ, то няма възможност за нюанси, нито пък за редакции и корекции. (Йотова твърдеше, че искала да ги направи, но нямало как, бел. ред)", казва Витанов. Президентката изтъкна, че отсъства от общата снимка на подписалите като знак за несъгласие с декларацията (стейкаут). Според  Витанов тя "просто демонстрира, че България има малко по-различна позиция и виждане. Но пак ви казвам, най-важното е, че не сме блокирали един общоевропейски документ. България е солидарна с останалите страни- членки, но все пак най-точно в нейната цялост пълната национална позиция бе изразена преди това в речта на президента."

По-рано днес депутатът от ПБ Антон Кутев обобщи ситуацията с "ЕС си е ЕС, България си е България". 

Когато през юли България изпадна в подобна ситуация заради външната министърка Велислава Петрова-Чамова, която отрече да се е присъединявала към Коалицията на желаещите на среща в Киев, но присъстваше на снимката, украинският президент Зеленски благодари с пост в X на България.

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Ключови думи:

Прогресивна България, ООН, Илияна Йотова

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