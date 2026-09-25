ПБ подкрепя декларацията, от която Йотова се разграничи

"Благодарим на Украйна за високата оценка към българската дипломация. Днес България се присъедини към съвместната декларация на 51 държави в ООН, с която призовахме за пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и започване на съдържателни мирни преговори.

Благодарим на Украйна за добрите думи. За нас солидарността, международното право и стремежът към мир са обща отговорност". Това съобщение се появи в профила на "Прогресивна България" тази вечер.

Не е ясно какви украински благодарности се имат предвид, вероятно става дума за пост на бившия украински министър Дмитро Кулеба в социалните мрежи, с които той благодари на България за участието й в декларацията на 50 страни по време на заседанието на Генералната асамблея на ООН.

Снощи президентката Илияна Йотова се разграничи частично от тази декларация. Тя, освен че е в подкрепа на Украйна, е и срещу агресора Русия, нещо, което сегашните управляващи се въздържат да признаят.

Председателят на ПГ на ПБ Петър Витанов е част от българската делегация в Ню Йорк и от там за "24 часа" дава различна версия на случилото се. В интервюто той казва, че България се е присъединила към всички страни от ЕС и техните призиви за мир. "България не блокира този стейкаут. България застана съвсем солидарно с останалите страни членки. Но е важно да се отбележи, че когато се представи такъв документ, то няма възможност за нюанси, нито пък за редакции и корекции. (Йотова твърдеше, че искала да ги направи, но нямало как, бел. ред)", казва Витанов. Президентката изтъкна, че отсъства от общата снимка на подписалите като знак за несъгласие с декларацията (стейкаут). Според Витанов тя "просто демонстрира, че България има малко по-различна позиция и виждане. Но пак ви казвам, най-важното е, че не сме блокирали един общоевропейски документ. България е солидарна с останалите страни- членки, но все пак най-точно в нейната цялост пълната национална позиция бе изразена преди това в речта на президента."

По-рано днес депутатът от ПБ Антон Кутев обобщи ситуацията с "ЕС си е ЕС, България си е България".

Когато през юли България изпадна в подобна ситуация заради външната министърка Велислава Петрова-Чамова, която отрече да се е присъединявала към Коалицията на желаещите на среща в Киев, но присъстваше на снимката, украинският президент Зеленски благодари с пост в X на България.