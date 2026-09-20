Властта въвежда подслушване и 6 г. затвор за лъжесвидетелстване

Управляващите правят лъжесвидетелстването тежко престъпление, вдигат наказанието до 6 години затвор, като на всичкото отгоре въвеждат за него възможност за използване на всички специални разузнавателни средства, включително подслушване, следене, филмиране, агенти под прикритие. Това става под лозунга, че това ще помогне за наказване на т.нар. "кошаревски" свидетели, чрез които се вършат имотни измами и се превземат незаконно имоти чрез обстоятелствена проверка.

Всичко това се разбира от пуснати за обществено обсъждане в правителствения портал за консултации промени в Наказателния кодекс. Според авторите на измененията, присъди до 6 години затвор да получава всеки, излъгал пред нотариус или представил фалшиво завещание или пълномощно за разпореждане с имот.

Промените в Наказателния кодекс (НК) са част от цял пакет изменения, включително и в още няколко закона - Закона за наследството, Закона за нотариусите и др., които щели да ударят имотната мафия. Сред тях са създаването на регистър на завещанията, по ясни пълномощни за разпоредителни сделки с имоти.

Наказанията за лъжесвидетелсване в НК сега е до 5 г. затвор, а при увеличението на срока с 1 година, това престъпление вече влиза в категорията на тежките и разследващите вече могат да използват СРС и други способи за разкриване на измамите. В много случаи на имотни измами има свидетели, които пред кмет или в нотариални кантори, срещу скромни суми се явяват като свидетели и твърдят, че някакво лице е владяло примерно 19 г. даден имот и така то получава констативен нотариален акт

Промяната в НК обаче се прави за целия състав за лъжесвидетелстване, а не само за имотните измами, така че под ударите на разпоредбата могат да попаднат стотици и дори хиляди човека, за които някой друг или прокуратурата обяви, че той е лъгал пред орган на власт. Това означава например, че много лесно служби и прокуратура ще могат да слагат кого ли не на подслушване или следене.

Иначе сред другите промени, които отново са под лозунга, че са срещу имотната мафия е , че вече ще се наказва и използването, а не само съставянето или преправянето на документ, чрез представянето на който пред нотариус физическо или юридическо лице получи чуждо имущество без правно основание. Това важи както за фалшиви завещания, така и за пълномощни.

В случаите, обхванати от новата разпоредба, порочно съставеният документ служи не за създаване на привидно правно основание за разпореждане с имущество, а за създаване на друг, истински по произход документ, който се явява валидно правно основание за разпореждане с имущество. „Такъв би бил примерът, в който чрез използване на неистинско пълномощно се изповядва покупко–продажба пред нотариус, като по този начин именно нотариалният акт, който сам по себе си не представлява порочен документ, служи за удостоверяване на прехвърлителната сделка“, обясняват от МП.

Предлага се още увеличение на наказанието за злоупотреба с доверие, каквото често се извършва спрямо уязвими хора. Сега то е затвор до 3 г. или глоба от 100 до 300 лева, но ще се повиши на 4 г. затвор или пробация, като глобата става от 500 до 2500 евро. Основната промяна, свързана със злоупотребата с доверие, която предлагат от МП е свързана с това, че то вече няма да е от частен характер и да се преследва по тъжба на пострадалия. „Това положение създава сериозни трудности, особено за уязвимите лица, пострадали от подобни деяния, да потърсят и реализират правата си. С цел предвиждане на по-ефективна закрила на пострадалите от тази категория престъпления се предлага престъплението да е от публично-частен характер, а именно наказателното производство да започва по инициатива на органа на досъдебното производство, но да може да се прекратява по искане на пострадалия“, мотивират се от министерството.

С промените се осъвременява и компютърната измама. Предвижда се нова форма на изпълнително деяние на престъплението – възбуждане или поддържане на заблуждение у някого, с цел набавяне на имотна облага, чрез неправомерно използване на генерирано или обработено посредством система с изкуствен интелект или друга информационна система съдържание, съдържащо имитация на външен вид, поведение или изявление на друго лице, с което се причини на него или на другиго имотна вреда. „По този начин ще се даде адекватен наказателноправен отговор на случаите на „дийп фейк“ измами, придобили широко разпространение в резултат на развитието на технологиите и изкуствения интелект“, сочат авторите на законопроекта.