7 души са осъдени за имотни измами чрез фалшиви завещания

7 души са осъдени от Софийски градски съд на различни срокове затвор заради много и големи имотни измами в София чрез използването на фалшиви завещания. Това става ясно от съобщение на прокуратурата.

По обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП) Св. Г., Сл. Г., Б. К., С. Е. и Б. П. са признати за виновни за организирана престъпна група, създадена с користна цел – получаване на доходи от престъпна дейност, а О. К. и Р. С., както и Св. Г. и Сл. Г. са осъдени за измами в големи размери.

Обвинението срещу групата е за това, че от януари 2016 г. до 22.03.2018 г. в град София са вършили съгласувано имотни измами в големи размери.

Схемата била следната: от доверени лица установявали имот, който няма наследници, и изготвяли или се сдобивали с неистинско завещание, на което бил придаден вид, че е саморъчно завещание на починалия собственик в полза на лице, приближено до групата. Узаконявали притежанието от лицето на имота при нотариус. След издаване на нотариален акт на името на лицето, най-често извършвали фиктивна продажба на друго лице от обкръжението на групата. След това обявявали имота на свободния пазар и той се продавал на външно за групата лице, което не знаело обстоятелствата около придобиването на имота.

СГС наложи на Св. Г. наказание 6 години лишаване от свобода за ръководене на групата и 3 години лишаване от свобода за измама в големи размери.

СГС наложи на Сл. Г. наказание 3 години и 6 месеца лишаване от свобода за участие в групата и 2 години лишаване от свобода за измама в големи размери. На Б. К., Б. П. и С. Е. първоинстанционният съд наложи наказание 3 години лишаване от свобода, изпълнението на което на основание се отлага за 5 години т.е. присъдата е условна.

О. К. и Р. С. получиха също условно наказание по 2 години лишаване от свобода.

Първоинстанционната присъда на СГС подлежи на проверка от Софийски апелативен съд.