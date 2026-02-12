7 души са придобили с измами 50 имота в София и Перник

Разбита е банда от 7 души, която е придобила с измами и различни други престъпни схеми над 50 имота в София, Перник, Кюстендил. Това твърди в официално съобщение прокуратурата.

"На 03.02.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от януари 2019 г. до 14.01.2026 г. на територията на градовете София и Перник и в областите София, Перник и Кюстендил. Групата е създадена с користна цел и за извършване на имотни измами чрез различни престъпни механизми. Двама от обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите петима - като участници", разказват от държавното обвинение. Така и не става ясно обаче как точно групата е действала цели 7 години без да бъде установена и задържана.

Сега обвинения са повдигнати на хора от групата и за документни престъпления и измами, а трима от обвиняемите са привлечени и за лъжесвидетелстване пред нотариус.

Разследването на престъпната дейност на групата обхваща и изпиране на пари. Събрани са доказателства за участие в групата и на други, неустановени към момента лица.

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор в СГП на 28.04.2025 г. по сигнал на гражданин.

Събраните по досъдебното производство доказателства насочват разследването към информация за придобити от групата повече от 50 недвижими имота чрез различни престъпни схеми. Към момента достатъчно доказателства по смисъла Наказателния кодекс са събрани по отношение на над 25 недвижими имота, които са включени в обхвата на обвиненията. По другите се работи.

От момента на образуване на досъдебното производство групата не е могла да реализира престъпна дейност спрямо нито един имот, успокояват от прокуратурата.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени претърсвания в жилища и други имоти. Иззети са множество веществени доказателства, сред които книжа, мобилни телефони, флаш-памети, неистински документи и такива с невярно съдържание, голямо количество злато, както и пари.

Разпитани са множество свидетели, изискани са справки от мобилните оператори, провеждани са работни срещи между разследващите структури за координиране на всички действия.

С постановление на прокурор в СГП четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, двама са задържани по друго дело, един е обявен за общодържавно издирване.

СГП внесе искания в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо трима от обвиняемите. Исканията бяха уважени и СГС взе спрямо тримата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение. Четвъртият обвиняем е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 евро, както и със забрана за напускане на пределите на страната.