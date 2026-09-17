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Помощите за бедни и хора с ТЕЛК за 2027 г. вече са ясни

Правителството прие новата линия на бедност за следващата година

17 Септ. 2026Обновена
За част от помощите вече има яснота какви ще са размерите им догодина.
Pixabay
За част от помощите вече има яснота какви ще са размерите им догодина.

Линията на бедност за 2027 г. ще бъде 443 евро, реши днес правителството. Увеличението й спрямо тазгодишното ниво от 390,63 евро е 13,4%. С днешното решение окончателно стават ясни размерите на социалните помощи и помощите по закона за хората с увреждания, защото техните размери са записани в съответните закони и ползват за база линията на бедност.

Право на месечна финансова подкрепа по закона за хората с увреждания имат лица над 18-годишна възраст, докато сумите за децата с увреждания се определят с бюджета за всяка година. За нея не се прави преглед на доходите. Значение имат степента на увреждане, а в някои случаи – и вида на получаваната пенсия. Сумите се определят като процент от линията на бедност за съответната година. "Сега" припомня какви ще бъдат сумите за следващата година:

От линията на бедност се определят и месечните помощи по закона за социалното подпомагане. При тях обаче първо се определя диференциран доход за достъп. При него базата е 30% от линията на бедност за съответната година, която се коригира с процент за няколко категории бедни. Този диференциран доход е прагът за достъп, като за целта се вземат предвид доходите за предходния месец, а самият размер на помощта е разликата между получаваните доходи и прага. Така диференцираният доход е и размерът на максималната помощ. Новите размери за 2027 г. са следните:

От линията на бедност зависи и отпускането на социална пенсия за старост. При нея условията, според Кодекса за социално осигуряване, са лицето да е навършило 70-годишна възраст, да не получава друга пенсия, и годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта да е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца.

Още няколко плащания се увеличават. Младежите от 18 до 21 г., които излизат от резидентна грижа, имат право на подкрепа през първите три месеца, която е равна на линията на бедност, или от 1 януари – 443 евро на месец. Еднократната помощ за покриване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности, която най-често се дава при бедствия и аварии, е трикратният размер на линията на бедност, или за 2027 г. – 1329 евро.

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Ключови думи:

линия на бедност, ТЕЛК, социални помощи

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