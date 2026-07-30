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НОИ разясни кога ще връща ТЕЛК решения

Нищо не се променя за хората, които получават инвалидна пенсия по право, успокои институтът

30 Юли 2026
Pexels

Националният осигурителен институт излезе с разяснения кой ще бъде засегнат от промените, които управляващите направиха в режима за обжалване на експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК през бюджетните закони. От доста време има напрежение дали тези промени не посягат на плащания, преди да има произнасяне на съда, че те са получавани неправомерно. Това на свой ред започна да прераства в опасения, че ще има безогледно спиране на инвалидни пенсии.

За хората, получаващи пенсия за инвалидност по право, не се променя нищо — те не са обект на новите разпоредби, разясняват сега от НОИ. Пенсията за инвалидност се отпуска и изплаща въз основа на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което се установяват 50% или над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, припомнят оттам.

 До момента действащата уредба даваше възможност на Националния осигурителен институт при установено несъответствие или грешка в експертното решение да реагира в срока за обжалването му, но не предоставяше правна възможност на института да поиска преразглеждане на вече влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, дори когато е получена информация, че в хода на образувано наказателно производство за извършено престъпление са установени данни, че то е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или на неистински или преправени документи. Сега тази възможност му се дава с промените.


Кога и как НОИ може да поиска ново произнасяне на ТЕЛК

С новата разпоредба на чл. 113а от Закона за здравето, Националният осигурителен институт получава възможност да поиска ново произнасяне от ТЕЛК при влязло в сила експертно решение, чийто срок на валидност още не е изтекъл. Правилата от 1 август ще бъдат следните:

– това ще може да става само и единствено в случаите, когато прокуратурата е образувала наказателно производство за извършено престъпление при и по повод издаване на експертно решение и в хода на разследването се установят данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи;

– тази възможност предполага образувано наказателно производство, а не анонимен сигнал или обикновено съмнение; 

– постановеното експертно решение остава в сила до новото произнасяне от ТЕЛК/НЕЛК, като в този случай пенсията за инвалидност не се спира автоматично след връщане на преписката към органите на медицинската експертиза;

– лицето участва пряко в целия процес.

От 1 ноември 2026 г. влиза в сила още една промяна. Медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще имат възможност да преглеждат информация от електронното здравно досие на лице, преминаващо освидетелстване или преосвидетелстване — но само след негово изрично писмено съгласие. Без такова съгласие достъп не се предоставя. Целта на достъпа е по-пълна и по-бърза преценка на здравословното състояние в рамките на самото производство пред медицинската комисия. 

 

 

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Ключови думи:

ТЕЛК, национален осигурителен институт

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