Втори болничен шеф се оправда за 36 хил. евро заплата

И директорът на МБАЛ-Благоевград излезе с обяснение защо е получил 36 000 евро заплата през февруари. Това е второ становище по изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, според които директори на закъсали държавни болници си пишат щедри заплати. Констатациите оспориха и от болница "Лозенец", като сумите не се отричат, а се посочват различни основания за получаването им.

Размерът на възнагражденията на изпълнителния директор се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване на възнагражденията на управителите и контролни органи на държавните лечебни заведения – търговски дружества“, предоставен от Министерство на здравеопазването, посочва д-р Димитър Димитров. Цитираната сума за месец февруари включва брутна работна заплата, изчислена по този калкулатор и еднократно брутно обезщетение по Кодекса на труда за 58 дни неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на договор за управление във връзка с изтекъл мандат. Д-р Димитров спечели като единствен кандидат конкурса за шефското място в болницата в края на 2025 г., което заема от последните дни на 2023 г.

Д-р Димитров оспорва и данните за задълженията на болницата, като уверява, че тя няма просрочени дългове.

Вчера с оправдание излезе и болница "Лозенец", където при 20,4 млн. евро дългове и едва 7 млн. евро приходи, директорът д-р Олга Мицова е получила над 40 000 евро заплата за март. От болницата обясниха, че тук влизало и "еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от Националния осигурителен институт, което се изплаща в съответствие със закона и договора за управление".