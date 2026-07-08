Промените за ТЕЛК може да паднат от бюджетните закони

Единственото подобие на реформаторски текст в проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване може да отпадне от него поради юридически проблеми с формулировката му, стана ясно при първото четене на проекта в социалната комисия на парламента днес. Става дума за правото на Националния осигурителен институт да връща на ТЕЛК експертни решения за ново произнасяне. Това ще е възможно при наличие на данни, че решението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание, или на неистински или преправени документи. Сега не съществува правен механизъм за преразглеждане на експертните решения по искане на НОИ.

Текстовете бяха заложени още през 2025 г. в един от провалените бюджетни проекти на ГЕРБ, а сега са пренесени в проекта на "Прогресивна България". В социалната комисия обаче те се натъкнаха на съпротива. Стою Стоев от "Продължаваме промяната" направи редица юридически бележки към текста и предупреди, че той има голям шанс да бъде обявен за противоконституционен. Според Стоев, текстът изпреварва безспорното установяване на факти от съда, като разрешава още на ниво досъдебно производство в прокуратурата НОИ да предприема действия по връщане на експертизата. "Какво ще правите, ако след като върнете едно решение за ново произнасяне, съдът се произнесе, че човекът е подал изрядни документи и решението му е напълно законно, а вие вече сте го върнали", попита депутатът.

Бележката му предизвика нехарактерно остро изказване от Весела Караиванова - управителят на НОИ. Тя разказа, че този вариант е бил изработен с участието на прокуратурата и няколко институции миналата година, след като прокуратурата е пратила на осигурителния институт около 200 преписки с фалшиви ТЕЛК-ове за произнасяне. "В тях всички документи са фалшиви. Установени са дори подписи на лекари, които по документи също са на легло с трайна неработоспособност и няма как да са ги подписали", разказа управителят. След като институтът спира плащането на пенсиите на 189 лица от тези преписки, само трима-четирима подават запитване до НОИ защо е спряна пенсията им. Когато обаче институтът тръгва да връща преписките за ново произнасяне, съдът и прокуратурата предупреждават, че нямат право да обжалват. Така се ражда и текстът, който сега се коментира.

"Ние изплащаме инвалидна пенсия за 5 г. стаж, в който влиза и казармата. Плащаме я при 50% инвалидност. Сега ако всички ние тук отидем на лекар, ще получим минимум 50% било заради високо кръвно, било заради нещо друго", повиши тон Караиванова. Тя предупреди, че дефицитите в системата само ще се увеличават оттук нататък. Даде пример с данните за завършващите – 42 000 младежи се дипломират, една трета от тях отиват да учат в чужбина. "Как да няма дефицити в осигурителната система! 800 000 от пенсионерите не могат да заработят дори минимална пенсия", допълни още тя.

"Накарахте ни се. Даже бих казал с леко арогантен стил", обиди се председателят на комисията Венко Сабрутев от ПП. "Не мога да допусна, че всички хора с телкове са по някакъв начин неизрядни, да не кажа – измамници. Абсурдно е да се твърди, че всеки от нас може да докаже диабет. Стоев питаше дали не превръщате НОИ в прокуратура и съд", коментира Сабрутев.

Стоев също взе думата, като каза: "Радвам се, че тези текстове са разработени с прокуратурата, защото е видно, че намеса на съдии там няма". Той предложи вариант да се запише, че плащането се спира до произнасянето на съда. Думите му убедиха бързо социалния министър Наталия Ефремова да каже, че текстът ще се прегледа отново и ще се представи допълнителен анализ.