Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От 1 август шефовете ще се осигуряват върху минимум 936 евро

За пръв път от 10 години има чувствително повишение на базата за осигуряване при някои позиции

Днес, 14:38
В доста позиции минималните осигурителни прагове се вдигат над минималната заплата.
Pexels
В доста позиции минималните осигурителни прагове се вдигат над минималната заплата.

1532 евро става най-високият минимален осигурителен праг у нас от 1 август с влизането в сила на новите бюджетни закони. Това се видя за пръв път от проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който снощи бе внесен в Народното събрание. По-голямо увеличение има при ръководните позиции.

Праговете са равнища по икономически дейности и позиции, под които не може да пада осигурителният доход. Целта им е изсветляване на сивия сектор, за да не се осигуряват всички на минимална заплата, а останалото да вземат в плик. По принцип размерите им се договарят от работодатели и синдикати, но бизнесът от години ги бойкотира с аргумента, че те изчерпаха въздействието си върху сивата икономика. Така в последните години праговете са равни на минималната заплата, а при закъсняване на бюджетните закони, както е и тази година, даже са под нея, защото остават на нивото от предходната година.

В новия бюджет при голяма част от праговете има увеличение, но най-голямото е за ръководните позиции. Цитираната сума от 1532 евро е за ръководна позиция в производството на кокс, където и преди беше по-висока сумата (901,40 евро). Преди имаше много ръководни позиции, за които прагът беше на минималната заплата. Сега обаче минимумът при тях ще е 936 евро. Това означава, че дори заплатата да е по-ниска, за тази позиция ще се плащат осигуровки върху 936 евро.

Минималните прагове се запазват на нивото на минималната заплата при персонала, зает с услуги за населението, квалифицираните работници в селското стопанство и неквалифициран персонал. Това също означава увеличение, защото до 1 август праговете са според миналогодишната минимална заплата. При останалите нивата тръгват от 661 евро нагоре.

Очаквайте подробности

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

минимални осигурителни прагове, бюджет на ДОО 2026

Още новини по темата

Бизнесът поиска отмяна на минималната пенсия
29 Юни 2026

Минималните осигуровки се вдигат за пръв път от 10 г.
25 Юни 2026

Бюджетът за пенсии мина насред обвинения за нелегитимност
11 Дек. 2025

Управляващите не дават дори 9 млн. евро за тавана на пенсиите
09 Дек. 2025

След одобрение от тристранката кабинетът внася в НС ревизираните бюджетни закони
08 Дек. 2025

Надзорните съвети одобриха бюджетите на НЗОК и ДОО
07 Дек. 2025

Увеличението на осигуровки само се отлага за 2027 г.
06 Дек. 2025

С новия стар бюджет Борисов опитва да матира опозицията
04 Дек. 2025

Увеличението на осигуровките стигна финалната права
26 Ноем. 2025

5 лъжи за осигуровки и пенсии в бюджет 2026
26 Ноем. 2025

Три партии предложиха отмяна на по-високите осигуровки
24 Ноем. 2025

НС увеличи вноската за пенсия с 2 пункта
20 Ноем. 2025

И на първо четене мнозинството не отстъпва за осигуровките
18 Ноем. 2025

НОИ ще проверява инвалидни пенсии в здравните досиета
18 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса