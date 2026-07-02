От 1 август шефовете ще се осигуряват върху минимум 936 евро

1532 евро става най-високият минимален осигурителен праг у нас от 1 август с влизането в сила на новите бюджетни закони. Това се видя за пръв път от проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г., който снощи бе внесен в Народното събрание. По-голямо увеличение има при ръководните позиции.

Праговете са равнища по икономически дейности и позиции, под които не може да пада осигурителният доход. Целта им е изсветляване на сивия сектор, за да не се осигуряват всички на минимална заплата, а останалото да вземат в плик. По принцип размерите им се договарят от работодатели и синдикати, но бизнесът от години ги бойкотира с аргумента, че те изчерпаха въздействието си върху сивата икономика. Така в последните години праговете са равни на минималната заплата, а при закъсняване на бюджетните закони, както е и тази година, даже са под нея, защото остават на нивото от предходната година.

В новия бюджет при голяма част от праговете има увеличение, но най-голямото е за ръководните позиции. Цитираната сума от 1532 евро е за ръководна позиция в производството на кокс, където и преди беше по-висока сумата (901,40 евро). Преди имаше много ръководни позиции, за които прагът беше на минималната заплата. Сега обаче минимумът при тях ще е 936 евро. Това означава, че дори заплатата да е по-ниска, за тази позиция ще се плащат осигуровки върху 936 евро.

Минималните прагове се запазват на нивото на минималната заплата при персонала, зает с услуги за населението, квалифицираните работници в селското стопанство и неквалифициран персонал. Това също означава увеличение, защото до 1 август праговете са според миналогодишната минимална заплата. При останалите нивата тръгват от 661 евро нагоре.

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