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Ефремова не се притеснява, че товари работещите с още 130 млн. евро

Толкова е очакваният приход от скока на осигурителните прагове

03 Авг. 2026
Наталия Ефремова
БГНЕС
Наталия Ефремова

Социалният министър Наталия Ефремова не се притеснява от жалбите в Конституционния съд относно текстовете от държавния бюджет, свързани с минималната работна заплата и трудовия стаж. Това заяви тя в Симитли по време на тържествено отбелязване на 15 г. от създаването на Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и с деменция.

По въпросните текстове са внесени конституционни жалби от ГЕРБ-СДС и от "Продължаваме промяната". От партията на Борисов смятат, че законът е в противоречие с устройствения закон за управление на публичните финанси, а от ПП внесоха две жалби, с които оспориха обвързването на магистратските заплати с депутатските, суспендирането на механизма за определяне на минимална работна заплата, решенията от ТЕЛК и начина на изчисляването на трудовия стаж. Омбудсманът също заяви, че смята да отправи искане за обявяване на противоконституционност на разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляване на трудовия стаж, приети в бюджета за 2026 г.

Според Ефремова всеки, който има правомощието, може да сезира Конституционния съд. "Аз лично не виждам проблеми в текстовете на закона за държавния бюджет и считам, че КС, в рамките на своите правомощия, ще отсъди по най-правилния начин и съответно новите текстове ще могат да бъдат приложени", посочи министърът, цитирана от БТА. По думите й тяхното изпълнение започва още от днешния ден. Тя посочи, че най-трудно ѝ е било да устои на замразяването на някои от социалните разходи, но вярва, че следващата година ще има повече възможности, за да се повишат доходите на хората.

"Нямам притеснение за стабилността на Държавното обществено осигуряване, има трансфери", отговори още тя на журналистически въпрос. По думите й с паралелни мерки, които повишават приходите, правителството ще се опита да поддържа доверие в системата и в стабилността ѝ. От изказването й стана ясно, че очакванията й са за допълнителен приход от около 130 млн. евро до края на годината от повишаване на минималните и максималните осигурителни прагове.

 

Цел

До 2035 г. всички стари институции за хора с увреждания да бъдат закрити и заменени от изграждащите се със средства по Плана за възстановяване социални услуги в общността. Това е стратегията на социалното министерство, съобщи още министърът. Тя припомни, че по инвестицията на министерството за реформиране на дългосрочната грижа са осигурени над 380 млн. евро по Плана. "С тези средства общините ще ремонтират всички домове за стари хора и ще създадат около 200 нови дневни центрове и резидентни услуги за хора с увреждания. По този начин ще се подобри качеството на грижата и условията за живот на над 5500 възрастни и около 3000 хора с увреждания", обясни тя.

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Наталия Ефремова, бюджет на ДОО 2026

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