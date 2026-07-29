Йотова отказа да наложи вето на бюджета

Президентът Илияна Йотова съобщи, че обнародва Закона за държавния бюджет за 2026 г., което означава, че няма да наложи вето. Бюджетът се обнародва с указ на президента в официалния вестник, за да влезе в сила. Опозиционните ПП и ГЕРБ дадоха да се разбере, че подготвят жалба в Конституционния съд (КС) срещу бюджета.

Решението си държавният глава сподели в изявление от президентството. Йотова каза, че над 3 милиарда евро не са разплатени, а около 1 милиард няма да влязат в приходната част на бюджета, защото вече са прибрани авансово. "Сега обаче настъпи моментът за плащане на старите сметки", каза държавният глава. Според нея, ако наложи вето, това "би поставило под още по-голям риск финансите на държавата", която е единствената в Европа, работеща в такива условия във финансово отношение.

Що се отнася до твърденията, че разпоредби на бюджета са противоконституционни, тя обяви, че основания за това няма. Йотова се позова на мнението на правния си екип и на получени становища от "едни от най-големите експерти-конституционалисти в страната". "В настоящия момент общественият интерес е свързан с възстановяването на нормалния бюджетен процес и функционирането на държавата", смята президентът.

Йотова на практика затвори темата като каза, че усилията на държавните институции вече трябва да се насочат към работата по бюджета за 2027 г., която да започне през август. В него тя очаква да види реформи или поне индикации за такива, гаранции за финансовата и социална сигурност на гражданите и предпоставки за икономическото развитие на страната.

Общо 69 становища по темата са постъпили в президентството, като в 4 от тях са били предложени мотивирани искания за налагане на вето. Йотова каза, че многократно повече били призивите към нея "час по-скоро този частичен бюджет да влезе в сила, защото нито една система, организация, фирма, не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно планиране".

РЕАКЦИИ

От ПП бяха връчили на президента петиция с над 30 000 подписа, с която я призоваха да наложи вето на закона, и предупредиха, че ако не се стигне до това, ще сезират Конституционния съд заради прекомерния дефицит от 5.7% от БВП, който е в нарушение на Закона за публичните финанси. Подобно намерение вече беше изявено и от ГЕРБ-СДС.

Лидерът на ПП Асен Василев даде брифинг след изявлението на президента, на който обяви, че нейната позиция "свежда институцията на президентството до пресслужба на правителството и г-жа Йотова до говорител на г-н Радев". Той отхвърли твърденията на Йотова, че има 3 милиарда неразплатени стари разходи. "Нито един ред, с нито едно число за неразплатени разходи не се съдържат вътре", каза той за бюджета. Той определи правителството като "вредно за България" и заяви, че "всеки вреден кабинет за България трябва да бъде свален максимално бързо".

Йордан Иванов от ДБ заяви, че позицията на Йотова е показала "какво се случва в държавата, когато цялата власт е в ръцете на една партия и на един човек - Румен Радев - пълна неспособност за баланс и взаимен контрол между президентска, изпълнителна и законодателна власт". Според него "спирането на тази лява популистка политика минава през избора на президент, различен от Илияна Йотова". По отношение на евентуална конституционна жалба колегата му от ДаБГ Божидар Божанов заяви, че това няма да реши въпроса с бюджета.

От ГЕРБ наблегнаха отново на тезата си, че бюджетът нарушава Конституцията. Депутатът от партията Деница Сачева каза, че Йотова е в "трудна ситуация", тъй като вчера е приела с благодарност подкрепата на ПБ за кандидатурата си за президента. По думите ѝ, управляващите са показали, че не са подготвени за смели реформи и нямат воля за промени. "Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на Бюджет 2027 и наистина тогава ще видим общественото недоволство", прогнозира Сачева.

Димо Дренчев от "Възраждане" коментира, че в решението на Йотова няма изненада, предвид на това, че е получила подкрепа от ПБ за кандидатурата си. Той също смята, че бюджетът има проблем със Закона за публичните финанси. Партията му обаче няма да се включи в конституционната жалба, тъй като нямало нужда, след като ПП и ГЕРБ разполагат с достатъчно подписи за внасянето ѝ. "КС обича да бави нещата и да взима решения, когато вече са безпредметни", скептично каза Дренчев.