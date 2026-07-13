Уви! Гълъб не е Орел! И никога няма да стане!

Хубава работа, ама българска. Още в първата година от членството в еврозоната, в "клуба на богатите", България си натресе наказателна процедура заради прекомерен дефицит. Европейската комисия и Европейската централна банка не за първи път ни поставят под засилен мониторинг заради неспазване на бюджетната дисциплина и ще трябва всяка година да се отчитаме с планове как свиваме дефицита.

А можехме да си спестим този срам, ако новата власт беше представила бюджет за 2026 г. с превишение на разходите над приходите не повече от 3% от БВП.

Правителството на Румен Радев обаче даже не направи опит да овладее положението и внесе в НС

бюджет на излъганите надежди

Излъгани, защото обещанията бяха, че ще се сложи край на неразумното и неефективно харчене на публични средства, на купуването на електорат чрез нагло вдигане на заплатите на чиновници, магистрати, силови структури и други гилдии на бюджетна издръжка, че ще бъдат спрени откровените кражби на парите на данъкоплатците и порочната практика да се харчи повече, отколкото икономиката ни може да понесе.

В бюджета за 2026 г. на "Прогресивна България" няма нищо подобно. Още по-притеснителното е, че не се вижда промяна и в прогнозата за следващите две години. Управляващите са заети да показват колко зле са управлявали предшествениците им, а не колко добре биха могли да се справят те. И няма оправдание защо партия, спечелила пълно мнозинство, не действа бързо и смело, не прави никакъв опит да свие дупката в бюджета и отлага всички спешни реформи за неопределено бъдеще.

Само че Гълъб не е Орел

И няма амбиции да стане. Да не забравяме кой пише бюджета все пак. Финансовият министър се е обкръжил с две заместнички - бивши министри на финансите, които уж минават за дългогодишни бюджетарки, но с гръм и трясък се провалят с предлаганите от тях бюджети предни години. Едната - Росица Велкова, докато беше служебен министър на финансите, отказа да прави бюджет за 2023 г., за да не погазва Закона за публичните финанси, който налага таван на дефицита до 3% от БВП. Странно как сега няма драма Министерството на финансите да изготви бюджет с 5.7% дефицит? В края на 2022 г. Велкова драматично обяви на пресконференция, че държавата е пред фалит, до който са я докарали предишните управляващи. По това време служебен премиер беше именно Гълъб Донев.

Другата заместничка на Донев - Людмила Петкова, докато беше служебен министър на финансите през 2024 г., биеше камбаната за огромна дупка в хазната от 18 млрд. лв., която после тихомълком "изчезна".

Но не само Гълъб Донев има вина. Все пак има и премиер.

Редно ли е Румен Радев да се дистанцира от бюджета за 2026 г.,

обявявайки: "Това не е нашият бюджет, а на предишните управляващи!", засилвайки страната по надолнището с рекордно висок дефицит от 7.5 млрд. евро и намерения да тегли нов дълг от над 10 млрд. евро? Нали точно заради безобразията в проектобюджета за 2026 т. на предишните управляващите хората излязоха на протести в края на 2025 г. и свалиха предишното управление! Защо спечелилият изборите на гребена на тази вълна предлага още от същото, че даже и по-лошо? И защо в представената тригодишна бюджетна прогноза няма промяна на курса. След рекордния дефицит от 5.7% за тази година, догодина разчетите на правителството са той да бъде намален до 3.8% - отново свръхдефицит, и евентуално през 2028 г. да достигне 3%.

В същото време новият дълг, който правителството смята на поеме тази и следващите две години, продължава да расте с рекордни темпове. Предвижда се той да достигне 37,7 млрд. евро (30,1% от БВП) през 2026 г., 44,7 млрд. евро (33,2% от БВП) през 2027 г. и 50,5 млрд. евро (35,2% от БВП) през 2028 г.

Няма обяснение до момента от финансовия министър защо се налага толкова високо задлъжняване на страната ни, при предвиждано свиване на дефицита в същото време.

Според икономическите анализатори това говори за формално, за пред Брюксел, намерение за свиване на дефицита, но в действителност - липса на амбиция за реформи в прогнили сектори, в които всяка година като вода в пясък изтичат парите на данъкоплатците.

Дори и някои положителни промени са половинчати

и пораждат съмнения, че ще бъдат доведени докрай. Например 10%-ното орязване на разходите за персонал в бюджетната сфера тази година не важи за сектор "Сигурност" и ред други бюджетни структури. Спирането на автоматизма при вдигане на бюджетните заплати с ръста на средната заплата е замразено само за тази година и не се знае какво ще стане след това. Провеждането на истинска реформа в държавната администрация е отложено в очакване на безкрайни анализи и оценки, въпреки, че съвсем скоро ще се окажем петмилионна България, в която на двама работещи в частния сектор се падат по един чиновник, трима пенсионери и един неработещ, както сметнаха наскоро работодателските организации.

Ясно е къде са огромните преразходи в държавните финанси, но управляващите задължиха Сметната палата да ги одитира за периода от 2020 г. насам. Едва ли палатата ще установи нещо, което не се знае. Въпроси обаче поражда фактът, че шефът на Сметната палата Димитър Главчев в този период беше и премиер. Той сам себе си ли ще одитира? Или всичко е имитиране на дейност?

Бюджет 2026 се оказа и пълен с грешки.

Добре, че бившият финансов министър от „Продължаваме промяната“ Асен Василев се зае да прави "Фейсбук" рубрика "Перо по перо", та да се засили Гълъб Донев да ги оправя. Иначе така и щеше да си замине бюджетът с едни 50 млн. евро повече за Висшия съдебен съвет - почти същата сума, която сега управляващите се надяват да съберат допълнително от повишените минимални осигурителни прагове от 1 август.

И тази власт, като предишните, бърза да затегне контрола и данъчно-осигурителното бреме върху съвестните данъкоплатци, които са на светло. Изсветляването на сивата икономика е оставено за по-нататък.

Някои анализатори смятат, че поведението на Радев е умишлено и в края на годината ще се тупне в гърдите за добре свършена работа, като отчете далеч по-нисък дефицит. Само че това свиване на дефицита ще бъде за сметка на неизвършени капиталови инвестиции, а не заради спрени течове в хазната. И проблемите от тазгодишния бюджет ще се появят и в следващия. Интересно с какво ще се оправдае при писането на следващия бюджет - за 2027 г.? Със себе си?