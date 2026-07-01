Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

И съдебната власт се разбунтува срещу бюджета

Магистрати, прокурори и съдебни служители не са съгласни да поемат част от осигурителната тежест

Днес, 14:15
Заплатите в съдебната власт трябва да се определят по обективни, а не по политически критерии, припомнят съдиите.
Илияна Димитрова
Заплатите в съдебната власт трябва да се определят по обективни, а не по политически критерии, припомнят съдиите.

Стотици съдии и съдебни служители са подкрепили подписки срещу проекта на бюджет за 2026 г. до правителството и парламента. Основните промени, с които са несъгласни, са обвързването на заплатата на младшите магистрати с депутатската и поемането на част от осигурителната тежест още от 1 август, съобщава "Лекс". Подписката беше инициирана от съдии от Софийския районен съд. Тя вече е подкрепена от над 400 съдии от над 50 съдилища, установи проверка на "Сега". Отделно с отрицателна позиция по бюджета излезе и Асоциацията на прокурорите.

В писмото си (вижте пълния му текст тук) съдиите напомнят, че по всички международни стандарти възнаграждението на съдиите има ключова роля в системата от гаранции за съдебната независимост. Статутът на съдии, включително възнаграждението, трябва да бъде установен със закон, за да се осигури реална икономическа независимост и защита от всякакви форми на външен натиск. Когато решенията за доходите на съдиите зависят от неограничената преценка на някоя от другите две власти, независимостта се лишава от съдържание.

В момента заплатата в съдебната система е обвързана с размера на средната бюджетна заплата. Това са обективни критерии, които не трябва да се заменят с политическата воля на което и да е мнозинство. Идеята на управляващите е да променят формулата и да вържат съдийската заплата за депутатската, както и да променят осигурителната тежест.

"Прави впечатление, че тези мерки се предприемат спрямо магистратите и съдебните служители, но не и спрямо държавни служители в сходно положение - например служещите в правоохранителните органи, което поставя въпроса какво налага различното третиране на магистратите и съдебните служители", пишат съдиите.

Подписката на съдебните служители е инициирана от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив. Тя е подкрепена от десетки служители от цялата страна. Те изразяват категорично несъгласие с планираното намаляване на щата и на разходите за персонал в съдебната власт.

"Според представените разчети в проекта за държавен бюджет, предвиденото 10-процентно съкращение на разходите ще доведе до премахването на около 2144 щатни бройки за съдебни служители, което представлява 22% от общата численост на администрацията", пишат те.

И подчертават, че съдебната администрация е „гръбнакът“ на правораздавателния процес. Служителите заявяват, че планираните мерки не представляват реална реформа, а административно ограничаване на капацитета на системата, което пряко нарушава фундаменталния принцип за независимост на съдебната власт.

Те настояват съкращенията да бъдат преустановени до изготвянето на обективен анализ на натовареността на администрацията, както и да се гарантират достойни възнаграждения, съответстващи на високите изисквания и законовите ограничения за допълнителен труд, наложени на служителите в системата.

"Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя, съгласно общия ред, в съотношение 60:40, е социално неоправдано за системата на съдебната власт. При забрана за извършване на търговска дейност и работа по втори трудов договор, съдебният служител няма механизъм, чрез който да компенсира удръжките от заплатата си", се посочва още в отвореното писмо, в което се настоява държавата да поеме ролята си на отговорен работодател и осигурителните вноски за служителите в съдебната система бъдат поети изцяло от държавния бюджет.

На 26 юни Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази категорично отрицателно становище по проектозакона за държавния бюджет за 2026 г.

Асоциацията на прокурорите също е против евентуалното прехвърляне на осигурителната тежест. Според нея ако това се случи, без ясна гаранция за запазване на нетните възнаграждения, би могло да се стигне до реално намаляване на доходите в съдебната власт и до отслабване на гаранциите за независимост, безпристрастност и институционална стабилност.

 

Заплатите в съдебната власт ще са замразени тази година
През тази година заплатите в съдебната власт няма да растат повече и ще останат на нивата, на които бяха определени в началото на 2026 г. Разходите за заплатите на магистратите и служителите да запазят достигнатия през 2026 г.
СЕГА
31 Май 2026
Раздутият съдебен балон трябва да се спука
Съдебната система в България може и да страда от липса на резултати, но определено не страда от липса на хора. Щатът се раздува без никакво планиране, без анализ, без стратегия и без измерване на ефекта.
СЕГА
05 Яну. 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бюджет 2026, ВСС, съдебни служители

Още новини по темата

ГЕРБ заплаши да сезира КС за прекомерния дефицит
03 Юли 2026

И шефът на БНБ разкритикува бюджета на правителството на Радев
02 Юли 2026

Правителството се запъна и прие бюджета за 2026 г. без промени
01 Юли 2026

Хазната вече е на червено с над 2.5 млрд. евро
01 Юли 2026

Бизнесът поиска отмяна на минималната пенсия
29 Юни 2026

ПБ иска ревизия на ревизиите

29 Юни 2026

ЦИК се уплаши от съкращаването на бюджета си
29 Юни 2026

Бюджет 2026 ще пести и от вероизповеданията
28 Юни 2026

Бюджетът бъка от грешки за милиони
27 Юни 2026

Радев и ПБ обвиняват в лицемерие критиците на бюджета
26 Юни 2026

Разходите за заплати в държавния бюджет се свиват с 629 млн. евро 
26 Юни 2026

Бюджетът среща мощен отпор от опозицията
25 Юни 2026

Икономисти попиляха проектобюджета на кабинета Радев
25 Юни 2026

Правителството представи бюджет за 2026 г. със свръхдефицит от 5.7%
24 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса