Появиха се първи кандидати за новия ВСС

Две кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на магистратите вече са подадени в съвета, съобщиха от там.

Това са съдията в Административен съд - Варна Васил Пеловски и върховната прокурорка Маринела Тотева, която веднъж вече е предлагана от БСП за член на кадровия орган.

За първия кандидат се разбра още вчера от публикация в "Лекс". Любопитна подробност за него е, че още няма статут на несменяемост като магистрат, който се придобива след 5 години в системата. Той е съдия от 23 ноември 2021 г., когато беше назначен след конкурс за първоначално назначаване в административните съдилища.

Досега магистрат, който още не е придобил несменяемост, не се е кандидатирал за член на ВСС.

Преди да стане съдия, Пеловски беше главен секретар на Висшия съдебен съвет. Беше назначен за такъв след оставката от този пост на настоящия министър на правосъдието Николай Найденов.

Пеловски е бил и главен експерт в администрацията на съвета. Преди това е бил шеф на правната дирекция в Министерството на младежта и спорта, работил е и като старши юрисконсулт в областната администрация на Добрич.

Днес става ясно, че под номинацията на Пеловски са се подписали 22-ма съдии от Административен съд – Варна, тоест почти целият състав на съда. Според колегите на Пеловски "безспорният му морален интегритет и задълбоченото познаване на съдебната система представляват убедителна гаранция, че ще изпълнява своите правомощия независимо, компетентно, отговорно и в интерес на съдебната власт“. Наскоро сестрата на Пеловски - Павлета Пеловска беше назначена за зам.-регионален министър в кабинета на Румен Радев.

Прокурор Маринела Тотева е номинирана от 20 прокурори от Върховна касационна прокуратура и Окръжната прокуратура в София. Те акцентират върху нейния 30-годишен юридически стаж в държавното обвинение. Магистратите сочат, че Тотева се отличава с безупречната репутация, почтеност и независимост.

Завършилата право в ЮЗУ Тотева веднъж вече е била кандидат за член на Висшия съдебен съвет - през 2017 г., когато беше избран сега действащият състав с отдавна изтекъл мандат. Тогава обаче прокурорката е издигната от парламентарната квота. Под номинацията й се подписват от БСП, начело с лидерката тогава Корнелия Нинова. В съвета тогава обаче влязоха други номинации на БСП - Светлана Бошнакова, Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева

Вчера правната комисия в парламента прие правила за избор на членове на съвета и от квотата на Народното събрание. Очаква се правилата да бъдат одобрени и от пленарната зала утре.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет от членовете се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

ВСС има 5-годишен мандат. Този на действащия в момента съвет изтече още през октомври 2022 г., но досега парламентът не се задейства за избора, който няма как да стане без договорки и партийни пазарлъци, дори и в настоящата ситуация с мнозинството на "Прогресивна България".

Магистратите ще изберат своята квота до 21 ноември. Общото събрание на съдиите е на 31 октомври, а гласуването - на 7 ноември. Общото събрание на прокурорите за изслушване на кандидатите ще е на 17 октомври, а гласуването - на 24 октомври. Следователите ще изслушат претендентите за тяхната квота на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.