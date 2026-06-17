Говорителят на националното следствие му стана и.ф. директор

Говорителят на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов беше избран за временен директор на институцията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го посочи днес с 6 на 2 гласа. Конкурент му беше бившият член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, който минаваше за близък както до някогашния главен прокурор Сотир Цацаров, така и до приемника му Иван Гешев. Двата гласа от колегията бяха за него.

Маринов и Тодоров бяха сред петимата следователи, дали съгласие да станат и.ф. директор до избирането на титуляр. Останалите бяха Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Техните номинации изобщо не бяха подложени на гласуване.

Членовете на колегията няколко пъти подчертаха как са поставени в извънредна ситуация, след като и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова не е предложила временен шеф на следствието, а и никой от двамата зам.-директори не е изразил съгласие да заеме поста.

После се обединиха около това, че сред едва петимата следователи, дали съгласие, само Маринов е завеждащ отдел, което му дава предимство по старшинство. Йордан Стоев (онзи, който нарича колегите си "малко въшки" в онзи запис с Иван Гешев), обясни как той ще подкрепи Ясен Тодоров, защото той пък имал най-много административен опит.

"Удачно е да изберем Маринов, който е най-старши. Поинтересувах се за всички, които са дали съгласие. За него не намерих обективни данни и обществена информация, която да ме притеснява", посочи Гергана Мутафова, без да обясни какво я притеснява за другите.

Калина Чапкънова също се включи с аргумента за критерия, който винаги е следван от колегията - старшинството. Тя призова колегите си да не оставят НСлС без директор, защото в момента дори нямало кой да подпише заплатите там.

"Раздвоен съм. Но би трябвало да приемем някакъв обективен критерий. И това е старшинството", включи се и Евгени Иванов. Стефан Петров отбеляза, че Тодоров е по-подходящ, защото "той има доста голям управленски опит и няма нужда да се учи да е административен ръководител". Все пак обаче Петров допълни, че ще гласува за Маринов, защото само той е завеждащ отдел.

Така, в крайна сметка при гласуването Тодоров беше подкрепен само от Йордан Стоев и от Пламен Найденов, който не взе отношение по време на дискусията. А Мутафова призова Маринов да смени заместниците, тъй като и двамата не са се съгласили да бъдат и.ф. директор, което означавало, че не биха били активни и като заместници.

Преди избора на Маринов прокурорската колегия прекрати процедурата по избор на титулярен директор на НСлС, тъй като в законовия срок от 2 седмици не беше издигната нито една кандидатура.

Постът начело на следствието се оваканти, след като Борислав Сарафов се оттегли от ръководната позиция там и остана редови следовател. Месец по-рано той се махна и като и.ф. главен прокурор, какъвто беше от юни 2023 г., последните 9 месеца - незаконно.