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Говорителят на националното следствие му стана и.ф. директор

Мариан Маринов беше предпочетен пред Ясен Тодоров

Днес, 13:20
Мариан Маринов
БГНЕС
Мариан Маринов

Говорителят на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов беше избран за временен директор на институцията. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го посочи днес с 6 на 2 гласа. Конкурент му беше бившият член на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров, който минаваше за близък както до някогашния главен прокурор Сотир Цацаров, така и до приемника му Иван Гешев. Двата гласа от колегията бяха за него.

Маринов и Тодоров бяха сред петимата следователи, дали съгласие да станат и.ф. директор до избирането на титуляр. Останалите бяха Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Техните номинации изобщо не бяха подложени на гласуване.

Членовете на колегията няколко пъти подчертаха как са поставени в извънредна ситуация, след като и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова не е предложила временен шеф на следствието, а и никой от двамата зам.-директори не е изразил съгласие да заеме поста.

После се обединиха около това, че сред едва петимата следователи, дали съгласие, само Маринов е завеждащ отдел, което му дава предимство по старшинство. Йордан Стоев (онзи, който нарича колегите си "малко въшки" в онзи запис с Иван Гешев), обясни как той ще подкрепи Ясен Тодоров, защото той пък имал най-много административен опит.

"Удачно е да изберем Маринов, който е най-старши. Поинтересувах се за всички, които са дали съгласие. За него не намерих обективни данни и обществена информация, която да ме притеснява", посочи Гергана Мутафова, без да обясни какво я притеснява за другите.

Калина Чапкънова също се включи с аргумента за критерия, който винаги е следван от колегията - старшинството. Тя призова колегите си да не оставят НСлС без директор, защото в момента дори нямало кой да подпише заплатите там.

"Раздвоен съм. Но би трябвало да приемем някакъв обективен критерий. И това е старшинството", включи се и Евгени Иванов. Стефан Петров отбеляза, че Тодоров е по-подходящ, защото "той има доста голям управленски опит и няма нужда да се учи да е административен ръководител". Все пак обаче Петров допълни, че ще гласува за Маринов, защото само той е завеждащ отдел.

Така, в крайна сметка при гласуването Тодоров беше подкрепен само от Йордан Стоев и от Пламен Найденов, който не взе отношение по време на дискусията. А Мутафова призова Маринов да смени заместниците, тъй като и двамата не са се съгласили да бъдат и.ф. директор, което означавало, че не биха били активни и като заместници.

Преди избора на Маринов прокурорската колегия прекрати процедурата по избор на титулярен директор на НСлС, тъй като в законовия срок от 2 седмици не беше издигната нито една кандидатура.

Постът начело на следствието се оваканти, след като Борислав Сарафов се оттегли от ръководната позиция там и остана редови следовател. Месец по-рано той се махна и като и.ф. главен прокурор, какъвто беше от юни 2023 г., последните 9 месеца - незаконно.

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Ключови думи:

Ясен Тодоров, НСлС, ВСС, Прокурорска колегия на ВСС

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