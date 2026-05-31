Заплатите в съдебната власт ще са замразени тази година

В бюджета за 2026-а ВСС залага и 2 млн. евро за избора на нов съвет

Днес, 07:26
В началото последното заседанието на Пленума на ВСС тази седмица министърът на правосъдието Николай Найденов призова кадровиците да се придържат към минималистичност в исканията си за бюджета.
МП
През тази година заплатите в съдебната власт няма да растат повече и ще останат на нивата, на които бяха определени в началото на 2026 г. Разходите за заплатите на магистратите и служителите да запазят достигнатия през 2026 г. размер, като се обезпечи само заетата щатна численост в съдебната власт. Това предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС) в проекта за бюджет за тази година, пише "Лекс".

На 5 февруари съветът вече актуализира възнагражденията на магистрати и служители с 5 на сто, както предвижда Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. (ЗСПИР) до приемането на Закон за държавния бюджет. Като увеличението беше със задна дата - от 1 януари. Така на върховно ниво основната заплата стана 4874 евро, на апелативно - 4032 евро, на окръжно в София - 3606 евро, в страната - 3334 евро. На районно ниво в столицата заплатите са 2928 евро, а в страната - 2630 евро. Най-ниските заплати в системата - на младшите магистрати станаха 2450 евро. Отделно съдии, прокурори и следователи получават пари за ранг и стаж (по 2% на година, но не повече от 20%), имат пари за дрехи, както и бонуси.

Парите за ранг също се увеличават с 5 на сто. За първи ранг магистратите получават 258 евро, за втори - 354 евро, а за трети - 397 евро.

Преди десетина дни финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството ще сложи край на автоматичното вдигане на заплатите в редица сектори, включително в съдебната система като тези мерки ще залегнат в Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Затова и в началото последното заседанието на Пленума на ВСС тази седмица министърът на правосъдието Николай Найденов призова кадровиците да се съобразят и да се придържат към минималистичност в исканията си.

Председателят на бюджетната комисия Стефан Петров припомни, че през септември миналата година ВСС прие проект на бюджет за 2026 г. в размер на 996 193 700 евро, но сега се предлага той да е 787 648 000 евро, тоест с 208 545 700 евро по-малко.

За 2027 г. ВСС залага бюджет в размер на 789 527 000 евро, а за 2028 г. - 793 309 000 евро.

"Нямаме възможност да отстъпваме още назад и ако тези средства, които искаме да бъдат осигурени за съдебната система, не бъдат предвидени, няма да има нормално протичането на работния процес в съдебната власт", каза Стефан Петров.

Той изтъкна няколко пъти, че свободните щатни бройки в съдебната система не са финансово обезпечени, за разлика от органите на изпълнителната власт, където е обратното. Поясни, че от години в съдебната система незаетите места не се обезпечават финансово.

Заложени са и 2 137 500 евро за провеждане на избори на членове на ВСС.

Ключови думи:

заплати в съдебната власт, ВСС

