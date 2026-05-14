Съдии протестират срещу кадрови размествания

Младши съдии от Софийски градски съд и Съюза на съдиите протестираха срещу кадрова схема с размествания, размени, премествания на магистрати.

Първо, младшите съдии от СГС призоваха Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да не разгледажда молбите за размяна на местата на осем магистрати, четирима от които класирани в конкурси за повишаване.

Става дума за двойки съдии, които са поискали да си разменят местата по реда на Закона за съдебната власт. Разпоредбата предвижда: „При взаимно съгласие за размяна на равна по степен длъжност на съдии в друг съд, на прокурори – в друга прокуратура, и на следователи – в друг следствен отдел, и при съгласие на административните им ръководители, те се преместват без провеждането на конкурс с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.

Така, на основание на този текст от закона, един иска да отиде на мястото на друг в Софийския районен съд, а той съответно да се премести на мястото на първия в районния съд в Червен бряг. Вторият е класиран за Административен съд София-град и той после ще бъде назначен там. Така цялата двойка ще се озове в София.

Друг пример е с двойка, в която районна съдийка от Хасково отива на мястото на районна съдийка в София. Районната съдийка от София отива на нейното място в Хасково. Самата тя обаче е вече класирана за наказателното отделение на Софийския градски съд, където естествено ще отиде след Хасково. Така на практика и тези две съдийки ще се окажат в София. Има и други примери, които местят съдии в по-големи градове.

Според протестиращите младши съдии, ако класираните бъдат повишени, това означава, че съдилищата, в които евентуално бъдат преместени, ще останат с човек по-малко. А техните колеги ще получат места в желаните от тях органи.

Това обаче ще се случи за сметка на младшите съдии, които през юни трябва да бъдат назначени за редови в Софийския районен съд,.

Именно поради тази причина младшите съдии от СГС се обърнаха с молба до Съдийската колегия и до председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова да преосмислят задаващите се решения, разказва "Лекс".

В становището им се казва: „Следва да се отчете, че липсата на свободни щатове в районните съдилища, която през 2025 г. доведе до обективна невъзможност за назначаване на младшите съдии от випуск 2023 г. след изтичане на техния двугодишен мандат през юли, наложи неговото удължаване с шест месеца".

Младшите съдии твърдят и, че трябва да се обърне особено внимание на обстоятелството, че чрез допускането на размяната на съдии по реда на ЗСВ, се заемат щатове, предназначени и планирани при обявяване на конкурсите за младши съдии, за назначаването им в съответния на окръжния им съд съдебен район.

„Съгласно принципите, заложени в ЗСВ, конкурсното начало представлява основен способ за заемане на длъжности и гарантира равен достъп и обективност при извършване на подбор. В този смисъл, всяко кадрово решение, което има за последица трайно заемане на щатове извън конкурсната процедура и което води до невъзможност младшите съдии да продължат да правораздават в съдебния район на окръжния съд, за който са класирани, следва да бъде внимателно преценявано и съобразявано", посочват още те. Младшите съдии настояват и въпросните процедури да се съобразят с цялостното отражение на кадровите механизми върху заетостта и реалното освобождаване на щатните бройки в районните съдилища“.

По темата пусна становище и Съюзът на съдиите в България, който изрази подкрепа за становището на младши съдии от Софийски градски съд срещу "преместване на съдии от районни съдилища без конкурс, чрез взаимна размяна и съгласие на съответните председатели на съдилища". Съюзът смята, че предвидени за разглеждане в Съдийската колегия на ВСС процедури отново ще доведат до създаване на проблеми при назначаване на младшите съдии в съответните районни съдилища.

"Настояваме да бъде отчетено и обстоятелството, че молбите по ЗСВ са подадени от съдии, които са класирани, съобразно обявените наскоро конкурси за повишаване в окръжни съдилища, Наказателно отделение и в административни съдилища. Това означава, че при вземане на решения за повишаване на съответните кандидати по тези конкурси, местата, на които те са изразили желание да бъдат преместени, ще бъдат овакантени", посочват от съдийския съюз.