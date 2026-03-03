584 юристи се впускат в битка за 30 съдийски места

584 юристи ще се борят за 30 места за младши съдии в различни окръжни съдилища в страната. Това се вижда от списъка на допуснатите кандидати, огласен от Висшия съдебен съвет преди дни. Това означава, че средно за едно място се борят по 20 души. Реално обаче за някои позиции интересът е по-голям, което прави и конкуренцията по-ожесточена.

Най-много места има обявени за Софийския градски съд - 16. По две има за окръжните съдилища във Варна, Пловдив и Хасково. В Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора и Окръжния съд на София има по едно място.

Предстои да бъде сформирана комисия и да се определи дата за писмения изпит, който включва казус и тест. Кандидатите, които изкарат поне 4.50 на писмения изпит, продължават към устния изпит.

Заедно с обявата за младши съдии е обнародвана и тази за младши прокурори и младши следователи. За тези позиции обаче още не са огласени списъците с допуснатите кандидати, макар че срокът за подаване на документи изчете на 13 февруари. За разлика от изпита за съдии обаче, за прокурорите и следователите е ясен съставът на конкурсните комисии. В "прокурорската" участва доц. д-р Павел Смолички от УНСС. Той беше част и комисията за изпита за юридическа правоспособност, която нашумя през февруари със сгрешени въпроси.

Местата за младши прокурори са 31. Най-много са те за Софийската районна прокуратура - 5. По две места има в Монтана, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол и по едно място във Видин, Самоков, Ботевград, Костинброд, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Велико Търново, Габрово, Русе, Добрич, Разград, Силистра.

Местата за младши следователи са 16. Най-много, 3, са обявени за следствения отдел на Софийската градска прокуратура. По две места има в Благоевград и Варна. А в Пловдив, Пазарджик, Габрово, Русе, Ловеч, Бургас, Сливен, Ямбол и Пловдив има по едно.

ПЛАНИРАНЕ

В началото на декември м.г. Висшият съдебен съвет разкри 21 нови щата за съдии, за да може да назначи 38-те младши съдии от предишния випуск на длъжност "съдия", защото се оказа, че свободни места няма. Беше дадено обещание, че до началото на юли тази година бройките ще бъдат съкратени. Предстои да видим дали това обещание ще бъде спазено. Всъщност, съветът няма никаква кадрова стратегия за системата.

Механичното откриване и закриване на щатни бройки в съдилищата няма как да реши проблема с натовареността. ВСС упорито избягва да адресира асиметрията в натовареността чрез реални структурни промени - като окрупняване на съдилища, преразпределяне на щатове или оптимизация на процесите, се казваше в анализ на Института за пазарна икономика по темата неотдавна.