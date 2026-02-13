Открити са още грешки в скандалния изпит за юристи

Илияна Кирилова Първоначално бе прзната само една грешка в един от въпросите в теста, проведен на 25 януари.

След скандала с грешките в изпита за юридическа правоспособност шефката на изпитната комисия и инспектор в Инспектората на Министерството на правосъдието Драгомира Искрева е дисциплинарно уволнена. Това научи "Сега" от източници от министерството.

За да се стигне до най-тежкото дисциплинарно наказание, е прието, че Искрева не е изпълнила задълженията си като ръководител на комисията, която организира и провежда изпита, не е уведомила министъра за допуснати грешки в изпитния тест, отказала е да изпълни нареждането му да се извърши правен анализ и проверка на теста. От всичко това са настъпили вреди за трети лица, а доброто име на Министерството на правосъдието е било накърнено. Освен това е прието, че Искрева е неглижирала създалата се ситуация и не е действала адекватно за преодоляване на негативни последици в резултат от действията ѝ.

Както сега писа в началото на месеца, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев смени състава на комисията, която провежда изпита за юридическа правоспособност. Това се случи в навечерието на втората част от ключовия за завършилите "Право" изпит, които не могат да практикуват, ако не го издържат.

Георгиев коментира тогава пред "Сега", че е подписал заповедта заради установени пропуски в работата на комисията в досегашния й състав. На мястото на членовете встъпват резервните членове. Запазва се единствено представителят на Висшият адвокатски съвет, тъй като няма как да бъде заменен от другия излъчен представител. "Основният мотив за смяната на комисията е незадоволителните резултати от работата й до момента", каза Георгиев.

Преди това комисията си признава, че е допуснала грешка в един от въпросите в теста, проведен на 25 януари. Затова членовете ѝ преразглеждат решението си да не допуснат петима кандидати до втория етап на изпита - решаването на казус, който предстои в неделя. Те обаче са категорични, че нямат други грешки и освен това смятат, че тестовете, които подготвят, не може да се контролират и проверяват от никого, а те не носят административна или съдебна отговорност за тях. Стажант-юристите имат право на три явявания на изпита за правоспособност. Този път допуснати до изпита са 338 завършили "Право", като тестът е издържан от 209 от тях.

Комисията в новия състав е открила още пропуски в теста, на базата на което до втория етап на изпита са допуснати още петима стажант-юристи. В крайна сметка 9 от десетимата допуснати допълнително, са издържали изпита и вече са правоспособни юристи, научи още "Сега".

Проблемът беше разкрит от юридическата Фейсбук група "Правна лудост", в която се появиха редица публикации за неточности в теста, включително и за отговори, които не отговорят на последните редакции на законите.

"Правоспособни ли са хората, които изготвят изпита за юридическа правоспособност? По сигнал на фен проверихме изпита отпреди няколко дни. В него се откриват поредица от безумици, като откровено грешни формулировки на въпроси. Например въпрос 2, съдържащ срок, който не действа от 5 години в българското законодателство", гласи една от публикациите.

В първия състав на комисията освен председателката Искрева, влизаха още доц. д-р Павел Смолички от УНСС, адвокат Нина Седефова, съдия Станимир Христов от Върховния административен съд и Мариан Маринов - следовател в Националната следствена служба.