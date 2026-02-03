След гаф министърът уволни комисията за изпита за юристи

Илияна Димитрова След дипломирането си, студентите от юридическите факултети трябва да минат стаж и да издържат изпит за придобиване на правоспособност, за който отговоря Министерството на правосъдието.

Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев смени състава на комисията, която провежда изпита за юридическа правоспособност. Това се случва в навечерието на втората част от ключовия за завършилите "Право" изпит, които не могат да практикуват, ако не го издържат.

Георгиев коментира пред "Сега", че е подписал заповедта заради установени пропуски в работата на комисията в досегашния й състав. На мястото на членовете встъпват резервните членове. Запазва се единствено представителят на Висшият адвокатски съвет, тъй като няма как да бъде заменен от другия излъчен представител. "Основният мотив за смяната на комисията е незадоволителните резултати от работата й до момента", каза Георгиев.

Както "Сега" вече информира, комисията си признава, че е допуснала грешка в един от въпросите в теста, проведен на 25 януари. Затова членовете ѝ преразглеждат решението си да не допуснат петима кандидати до втория етап на изпита - решаването на казус, който предстои в неделя. Те обаче са категорични, че нямат други грешки и освен това смятат, че тестовете, които подготвят, не може да се контролират и проверяват от никого, а те не носят административна или съдебна отговорност за тях. Стажант-юристите имат право на три явявания на изпита за правоспособност. Този път допуснати до изпита са 338 завършили "Право", като тестът е издържан от 209 от тях.

Това се вижда от протокола от вчерашното заседание на комисията, свикано по спешност от министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев заради постъпили сигнали за грешки в теста. "Сега" изиска и получи документа от Министерството на правосъдието, след като в юридическата Фейсбук група "Правна лудост" се появиха редица публикации за неточности в теста, включително и за отговори, които не отговорят на последните редакции на законите.

"Правоспособни ли са хората, които изготвят изпита за юридическа правоспособност? По сигнал на фен проверихме изпита отпреди няколко дни. В него се откриват поредица от безумици, като откровено грешни формулировки на въпроси. Например въпрос 2, съдържащ срок, който не действа от 5 години в българското законодателство", гласи една от публикациите. "Благодаря ви за сигналите. Безобразие е наличието на толкова и такива грешки, затова съм разпоредил проверка още след първата ви публикация и отговорните лица от МП ще бъдат наказани", коментира в групата правосъдният министър.

Комисията се председателства от Драгомира Искрева, инспектор в Инспектората на министъра на правосъдието. Членове са доц. д-р Павел Смолички от УНСС, адвокат Нина Седефова, съдия Станимир Христов от Върховния административен съд и Мариан Маринов - следовател в Националната следствена служба.

Петимата разглеждат три искания до министерството на кандидати да бъдат преразгледани писмените им работи, които са установили несъответствия в отговорите на 2 въпроса - №5 и №27 в теста.

Комисията не приема, че има грешка при петия въпрос. Но признава, че е допуснала "техническа грешка" при въпрос №27, при който отговорът е А.

След това е прегледала работата на скъсаните кандидати, при които един въпрос е бил от значение да издържат теста. И установила, че това е повлияло на крайния резултат на петима стажант-юристи. Те са допуснати до втория етап на изпита, който ще е в неделя.

Комисията обаче категорично отказва на министъра да извърши правен анализ на спорните въпроси и отговори и да провери дали съответстват с действащата нормативна уредба, както и да провери дали въпросите са формулирани ясно и еднозначно и дали ако има неточности, те биха повлияли на крайния резултат на кандидатите.

Няма правна възможност министърът да вменява на комисията задължения извън регламентираните ѝ в наредбата за юридическата правоспособност, смятат още членовете на комисията и допълват, че оценителската дейност на помощните органи при провеждането на конкурси и изпити не подлежат на административен или съдебен контрол.

Според министъра това становище на комисията е необяснимо. "Основното задължение на комисията е провеждане на изпита в съответствие с действащата нормативна уредба и формулиране на ясни въпроси с само един верен отговор. Неразбирането на тази основополагаща задача буди основателни съмнения у мен в способността на членовете ѝ да проведат законосъобразно изпита във втората му част, което налага тяхната замяна", каза Георгиев пред "Сега".

КОМИСИЯТА

Наредбата регламентира, че в петчленна комисия влизат: председател - представител от Инспектората към министъра на правосъдието, и членове - хабилитиран учен по правни науки, представител на Висшия адвокатски съвет и двама представители, определени измежду следните органи на съдебната власт - Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба.

Органите на съдебната власт и на Висшия адвокатски съвет уведомяват министъра на правосъдието за определените от тях представители.

Министърът на правосъдието определя висшето училище, което да излъчи хабилитирания учен по правни науки.

Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на правосъдието, в която се посочват и петима резервни членове.

При отсъствие на редовен член на комисията той се замества с резервен член от същия орган, същата институция или същото висше училище.

Членовете от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба се включват в комисиите на ротационен принцип.