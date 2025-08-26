Медия без
Шеф от военната прокуратура стана зам.-министър на правосъдието

26 Авг. 2025Обновена
Стоян Лазаров
Министерство на правосъдието
Стоян Лазаров

Стоян Лазаров, който беше заместникът на военно-апелитивния прокурор, е новият зам.-министър на правосъдието. Днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го освободи от административна и магистратска длъжност, за да може той да встъпи в новия си пост.

За назначението на Лазаров в екипа на Георги Георгиев има заповед на министър-председателя Росен Желязков от 22 август. Неговата кандидатура е предложена от Георги Георгиев.

Биографията му, качена на сайта на министерството, Лазаров е магистър по природни науки от СУ "Св. Климент Охридски". Право е завършил в ЮЗУ през 2004 г. Преди това е бил офицер в НСО, ръководител на екип за лична охрана. След като взема диплома за юрист, става военен следовател, а после и прокурор. През периода 2017 - 2020 г. е бил командирован в спецотдела на Софийската градска прокуратура. 

До момента пък министър Георги Георгиев имаше двама заместници - Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова, които "наследи" от служебния правосъден министър Мария Павлова. Кинчева е съпруга на Драгомир Кояджиков от Висшия съдебен съвет. Мечкунова подаде документи за конкурса за административни съдии, но в крайна сметка не се яви.

