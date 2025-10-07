Търсенето на временен шеф на ВАС може да продължи и година

Търсенето на временен председател на Върховния административен съд, който да приеме поста от Георги Чолаков, може да продължи и една година. Това следва от решенията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, взети днес.

Кадровиците обсъждаха как да бъде приложен текстът от Закона за съдебната власт, който е в сила от 21 януари, и казва, че никой не може да е и.ф. председател на върховен съд и и.ф. главен прокурор за повече от 6 месеца. Прокурорската колегия на ВСС вече изтълкува някак, че законът не важи за Борислав Сарафов и той продължава да е и.ф. главен прокурор въпреки че миналата седма и Върховният касационен съд постанови, че след 21 юли няма легитимност като такъв. Разпорежданията на върховния съд дори доведоха до разрив между прокуратурата и върховния съд, а премиерът Росен Желязков и правосъдният министър Георги Георгиев отидоха на международен форум, организират от Сарафов, легитимирайки го на поста въпреки съда.

Драгомир Кояджиков от Съдебната колегия днес опита да прокара същата теза и за Чолаков - че законът не важи за него, а за следващия и.ф., а Чолаков може да е временен шеф на ВАС вечно. Всъщност, Чолаков приключи 7-годишния си мандат на титулярен председател през ноември м.г. и беше оставен като и.ф. на ръба на закона. Юристи припомниха, че през април Кояджиков е бил на различна позиция.

В крайна сметка Съдийската колегия реши да изпрати покана до всички съдии от ВАС, почти 100 на брой, започвайки по старшинство от Мариника Чернева. Всеки съдия ще има по 3 дни да отговори дали е съгласен да бъде и.ф. Близо 100 съдии, които имат по 3 работни дни, означава, че ако някой не даде бързо съгласие, то издирването може да продължи и цяла година. Не стана ясно кой ще ръководи съда през този период. Чолаков в момента е в отпуск и заместниците му са начело. "Ситуацията е абсурдна", коментираха магистрати пред "Сега".

Мнозинството в колегията намери начин как процесът да се протака още повече - в четвъртък ще предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет да поиска от парламента автентично тълкуване на приетата преди по-малко от години норма за ограничението от 6 месеца. Стане ли това, съдиите от ВАС ще започнат да искат отлагане на отговорите си, докато не се произнесе парламентът, прогнозира пред "Сега" член на съвета. Това ще осигури още по-голямо протакане. Усещането, че се търси умишлено шиканиране дойде и от факта, че с 4 на 6 гласа Съдийската колегия отхвърли предложението на Атанаска Дишева Мариника Чернева да бъде питана още в рамките на днешния ден дали е съгласна да бъде определена за и.ф. председател.

Самият Чолаков твърди, че е в отпуск, докато въпросът не бъде решен. Въпреки това обаче може да бъде видян в съда не само да раздава плюшени зайчета на новоназначени административни съдии.

В момента законът забранява Висшият съдебен съвет да избере титулярни главен прокурор и шеф на ВАС, тъй като самият съвет е с изтекъл мандат от октомври 2022 г. Половината от състава му трябва да бъде подменен от парламента, а другата половина - от съдийската и прокурорската гилдия.