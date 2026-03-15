Всички пороци на ВСС лъснаха покрай антивирусния агент за съдилищата

Булфото Архивен кадър от заседание на Съдийската колегия на ВСС. По време на последното заседание Атанаска Дишева попита колегите си какво казват и правят, когато срещнат колеги съдии, защото тя самата вече не знае "къде да се завре от срам".

Всички пороци в дейността на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет лъснаха накуп при поредното обсъждане на внедряването на антивирусния агент Trellix ("Треликс") в съдилищата.

Обсъжданията за Trellix започнаха още прз есента на миналата година и до момента решение няма. Проблемът е, че съдиите имат опасения, че чрез неговото администриране може да се нарушат всички правила за защита на личните данни, както и независимостта на съда. Той ще се администрира от "Информационно обслужване" и страховете са, че ще може да се "пипа" по електронните дела - да се трие, дописва и т.н. Любопитното е, че антивирусният агент трябва да бъде инсталиран в общите съдилища - тоест не и в административните и във Върховния административен съд. Не се предвижда и за прокуратурата, за чиято киберсигурност изобщо не се говори.

Последното заседание на Съдийската колегия по темата приключи с призиви за напускане на Висшия съдебен съвет и обвинения във враждебно и презрително отношение към съдиите, разказва "Лекс". Накрая, тъй като част от членовете на съвета напуснаха заседанието, кворумът падна и решение не беше взето. Това е един от похватите на прескъпоплатените кадровици, чийто мандат изтече още през октомври 2022 г. Другият са еднодневни отпуски точно за деня на важно заседание.

На 17 февруари въпросът за "Треликс" отново влезе в дневния ред на Съдийската колегия, като тогава кадровиците взеха три решения: да поискат становище от Инспектората към ВСС за това дали се нарушава неприкосновеността на личните данни с инсталирането и употребата на антивирусния агент; да се предостави информация от председателите на съдилища за текущи инсталации на антивирусния агент и в кои крайни точки в управляваните от тях съдебни органи не са активирани лицензите за "Треликс"; както и да се възложи независима експертна оценка за качествата и евентуалните рискове при използването на софтуера в съдебната система.

До 23 февруари председателите на Върховния касационен съд, на апелативните съдилища и Съдийската колегия трябваше да предложат специалисти, както и въпроси, на които да отговорят те, при изготвянето на въпросната оценка. Така миналия четвъртък стана ясно, че съдилищата са поставили около 50 въпроса. Апелативните съдилища предложиха един експерт, председателката на ВКС Галина Захарова - още един, а членовете на Съдийската колегия Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Севдалин Мавров бяха предложили още трима специалисти. Захарова и Атанаска Дишева им припомниха, че колегията следва да посочи само един експерт.

Новански настоя, че не е било поставено ограничение на броя на експертите. Дишева му отговори, че ако е било така, то и тя е щяла да предложи специалист и възрази, че експертът, предложен от него, не е с нужното образование. Освен това се оказа, че той е работил по проекти на ВСС, тоест не е независим. Когато пък Севдалин Мавров беше попитан как се е спрял на предлагания от него експерт, той, както и Новански напуснаха заседанието и кворумът се разпадна. (Това стана възможно и защото Даниела Марчева е в дългосрочен отпуск, Драгомир Кояджиков беше в отпуск само за деня на заседанието, а Боян Магдалинчев си тръгна по-рано поради други ангажименти.)

Ядосана от разпадането на кворума, което не се случва за първи път, Атанаска Дишева попита колегите си какво казват и правят, когато срещнат колеги съдии, защото тя самата вече не знае "къде да се завре от срам". Тя призова колегите си да напуснат ВСС, защото оставането им вече е безпредметно.

Галина Захарова също се включи с изказване, че този състав на Съдийската колегия проявява враждебно отношение към съдиите. Тя припомни, че от петте апелативни съдилища са дошли становища, предложения и въпроси по темата за "Треликс", но двама-трима души от колегията проявяват презрително отношение, а отделни кадровици - некооперативност.

"Тук са засегнати десетки съдии и брутално техният проблем се отлага ето по този начин (провал на кворума – б.а.) - или който задава въпроси, някой му се скарва, или просто става и излиза от заседанието. Очевидно по безуспешен начин се опитвам да защитя правата на съдиите от апелативните райони, така и на колегите от ВКС. Тук се говори от последна инстанция, абсолютно пренебрегвайки съдийското достойнство на множество хора. Не знам какво се прави в такъв случай, в който изключително дългият мандат е превърнал този орган в нещо безотговорно и всевластно", заяви Захарова. "Разпуска се органът, г-жо Захарова", отговори Дишева.

После Захарова допълни, че в този съвет се работи по вътрешни схеми. "Унизена съм от това отношение", заключи тя и напусна заседанието, като в залата бяха останали само Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева.