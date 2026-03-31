ВАС ще е с нов временен шеф от 15 април

От 15 април заместник-председателят на Върховния административен съд (ВАС) и ръководител на Втора колегия Любомир Гайдов поема временно ръководството на съда. Причината за смяната е, че тогава изтича 6-месечният срок, в който другият зам.-шеф Мариника Чернева може да ръководи съда. Тя беше определена за временен ръководител на 14 октомври 2025 г. Решението за смяната беше взето единодушно вчера от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщи "Лекс".

Назначението на съдия Гайдов е съобразено с получения във ВСС актуален списък по старшинство на съдиите от ВАС, в който той е следващият след съдия Мариника Чернева, и даденото от него изрично писмено съгласие.

Определянето на нов изпълняващ функциите председател се налага заради регламента в Закона за съдебната власт никой не може да е временен главен прокурор или председател на върховен съд за повече от половин година. Тази уредба влезе в сила миналия януари. По това време и.ф. председател на съда беше Георги Чолаков, чийто 7-годишен мандат като титуляр изтече през ноември 2024 г. Така законовите промени завариха както него, така и Борислав Сарафов като временни ръководители, съответно на ВАС и на прокуратурата. Съдийската колегия спазва закона и сменя изпълняващия функциите председател на ВАС през половин година. Прокурорската колегия обаче затъна в казуистика само и само да запази Сарафов като временен главен прокурор и дори отказва да се съобрази с разпореждания на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. той няма легитимност на поста. Тълкуването на колегията е, че Сарафов е заварено положение и може да си стои на поста колкото си иска, докато е жив.

А този състав на съвета има законова забрана да избере следващите титуляри в прокуратурата и ВАС, тъй като е с изтекъл мандат.

Кой е Гайдов

Любомир Гайдов е роден на 1 януари 1968 г. в Бургас. Възпитаник е на Юридическия факултет на Софийския университет. Има над 33 години юридически стаж, 18 от които в съда. Влиза в съдебната власт през февруари 2007 г. като съдия в Административен съд София-област (АССО). От август до ноември 2009 г. е зам.-министър на здравеопазването. После се връща в съда.

От октомври 2016 г. е съдия във ВАС, като по време на служебното правителство на Огнян Герджиков отново е зам.-министър на здравеопазването. След това се връща в съда.